川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅

美國總統川普表示，他「在某個時點」會調降對印度貨品的關稅，並稱美印雙方「相當接近」達成貿易協議。

川普說：「現在他們不太喜歡我，但很快又會喜歡我們。我們正在談一個公平的協議。」他並預測，兩國「很快就能達成對各方都有利的協議」。

從這番談話來看，美印之間因貿易爭端而緊繃的關係可能出現緩和跡象。

川普對印度外銷美國的貨品加徵關稅最高達到50%，目的是施壓印度政府停止採購俄羅斯石油。這項措施使原本已陷入僵局的貿易談判更添緊張，美方指責印度對美貨品課徵過高關稅，並設下其他貿易障礙。

但在最近幾周，川普表示印度總理莫迪已承諾將逐步縮減自俄羅斯進口原油，並對貿易談判表示樂觀。川普11日說：「他們已大幅減少採購俄羅斯石油，幾乎停了下來。是阿，我會在某個時點調降關稅。」

川普是在白宮原人事辦公室主任戈爾（Sergio Gor）宣誓就任美國駐印度大使的儀式上發表上述談話。他說，戈爾已和印度總理莫迪建立起「友好的關係」。

川普表示：「身為大使，戈爾將致力強化兩國關係，推動對美國關鍵產業和科技的投資，擴大美國能源出口，並深化雙方的安全合作。」