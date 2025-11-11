快訊

瑞士接近與美國達成貿易協議 稅率有望降至15%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
瑞士與美國今年5月在日內瓦進行經貿協商的檔案照片。左起：美國貿易代表葛里爾、美國財政部長貝森特、瑞士總統凱勒蘇特、瑞士經濟部長帕姆蘭。 路透
彭博新聞報導，知情人士表示，瑞士美國有望在未來兩周內達成貿易協議，讓瑞士出口到美國的產品關稅降至15%。目前談判仍在進行，如果順利，瑞士將可以大鬆一口氣，因為自今年8月以來，就一直背負高達39%的高關稅。

美國總統川普稍後證實，他的政府正在與瑞士「討論一項協議，以略微調降他們的關稅」。不過川普被問到稅率是否為15%時，他說：「我沒有說過任何數字。但我們將研商一些事來幫助瑞士。我們對瑞士下手很重。我們希望瑞士能夠繼續成功。」

瑞士政府一位發言人拒絕置評。美國貿易代表署（USTR）未立即回覆置評請求。

瑞士在7月底和美國的貿易談判談崩之後，是已開發國家當中，被美國徵收最高關稅稅率的國家。從那時開始，瑞士一直努力爭取更好的條件。上周一團瑞士億萬富豪與企業高層到白宮與川普會面後，更加推動兩國談判的良好氣氛。若最終談成15%關稅，就會與歐盟適用的關稅稅率相同。

川普先前對瑞士課徵高關稅的理由是，他認為兩國貿易嚴重失衡，有著400億美元的商品貿易逆差。然而瑞士反駁指出，逆差其實已由自美國進口的服務抵銷。

高關稅對瑞士經濟的負面影響已已逐漸顯現，這令瑞士在協商調降關稅方面，不能太過拖延。瑞士第3季可能出現經濟萎縮，瑞士央行說，經濟前景已經惡化，原因來自美國明顯較高的關稅。瑞士失業率正逐步上升，目前已達四年來最高水準。

