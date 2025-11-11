川普表態支持跨黨協議、美政府最快本周重啟 但民主黨內部炸鍋

美國總統川普11日表態支持結束政府停擺的跨黨派協議，這一重大進展預告聯邦政府可能在數日內重新開張。

川普對記者說：「我們已獲得足夠多民主黨人的支持，政府即將重新運作。很遺憾之前被迫關閉，但我們很快就會讓國家重新開放。」

參院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，一旦國會通過法案，預料總統將立即簽署成法。

目前參院仍須完成一連串可能耗時的程序，已於9月19日休會的眾議員也必須返回華府投票。參院預計周一（11日）晚間進行最終表決再送交眾院，眾院最快15日表決。

眾院議長強生表示，一旦參院通過法案，他將給36小時的時間讓眾議員返抵國會山莊投票。

航班中斷和食品補助的情況可能會持續一陣子，直到政府正式恢復運作。

這項由溫和派參議員促成的協議，未能納入民主黨堅持的「平價醫療法」（Affordable Care Act）補貼延長條款，引發黨內強烈不滿。多數民主黨人士抨擊這是向川普「投降」，因為協議未能確保延長健保補貼的明確承諾，而這項議題正是民主黨上周地方選舉獲勝的關鍵。

加州州長紐森痛批這項協議「可悲」，伊利諾州州長普立茲克則抨擊共和黨在協議中的讓步只是「空頭支票」。

七位倒戈的民主黨參議員表示，他們已從共和黨籍參院領袖爭取到承諾，將另外針對今年即將到期的醫療補貼進行表決，並爭取到限制解雇聯邦公務員的讓步條款。

這項法案將為被迫休假的聯邦員工發放薪資、恢復暫停撥付給各州和地方政府的資金，並召回在政府關門期間遭裁撤的機構人員。同時，法案也禁止在明年1月30日前再進行聯邦裁員。

法案能否在眾院過關仍不確定，但議長強生周一表示，預料可掌握足夠票數。民主黨領袖則表明，若協議未納入延長醫療補貼條款，將不會予以支持；而保守派共和黨眾議員則主張，應通過一項能讓政府運作至明年9月30日的完整預算案。