FBI局長被爆違背承諾 衝擊英美情報合作關係

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
紐約時報報導，FBI局長巴特爾（如圖）欠缺專業且作風屢屢引發爭議。路透
紐約時報報導，FBI局長巴特爾（如圖）欠缺專業且作風屢屢引發爭議。路透

今年5月在倫敦近郊一場秘密會議上，英國國內情報局（MI5）局長麥卡倫（Ken McCallum）向美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）請求協助，希望保留一名駐倫敦、負責高科技監控技術的FBI探員職位，以支援監控中國大陸計畫在倫敦塔附近新設大使館的行動。巴特爾當場允諾會找到經費維持，但該職位早已被白宮列入刪減名單，探員隨後調回美國，令英方官員震驚不已。

紐約時報披露，這是英方第一次領教巴特爾的領導風格。英美情報合作關係可追溯至二戰，後來擴大成涵蓋澳洲、加拿大與紐西蘭的「五眼聯盟」。歷任情報首長都視信任與穩定為核心，因為這是分享機密情報的根基；一旦破壞，極難修復。

多名美方前官員透露，帕特爾的政治性人事撤換與削弱反間諜、反恐任務，引發其他「五眼」國家警惕。各方對他開除曾調查川普的探員、並動用職權追查川普眼中「敵人」的作法憂心不已。前加拿大情報分析師格斯基（Phil Gurski）批評：「在西方民主國家，這種出於政治報復的指揮前所未見。」

巴特爾缺乏資深情報背景，且作風張揚。他7月訪紐西蘭時，送給高層官員3D列印塑膠手槍作為禮物，卻違反當地槍枝法，被警方銷毀。他並赴澳洲開設FBI新辦公室，但同時解雇當地一名曾在「黑人的命也是命」抗議中下跪的女探員。

根據報導，巴特爾在5月那項會議前，原訂在倫敦史坦斯特（Stansted）機場降落，卻要求改在更接近會場的機場，遭英方以安全理由拒絕。英國警方也禁止他的隨扈攜槍，引發一度緊張。參與者透露，巴特爾在會議中戴卡車帽、穿連帽外套現身，違反FBI傳統。

消息人士指出，巴特爾明知那個駐倫敦職位經費已被刪除，仍向MI5保證會保留。最終他拒絕挪用預算，導致職位取消。此舉重創美英情報合作的信任基礎。巴特爾離英前曾與女友出席溫莎城堡晚宴，並與查理三世合影。

