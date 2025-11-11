美聯邦政府關門近尾聲 川普籲航管人員現在就回去上班

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國政府關門影響各機場航管、安檢人力，九日全美有兩千多個航班取消。圖為民眾在北卡州夏洛特機場排隊等待安檢。（法新社）
美國政府關門影響各機場航管、安檢人力，九日全美有兩千多個航班取消。圖為民眾在北卡州夏洛特機場排隊等待安檢。（法新社）

美國聯邦參議院9日晚間通過程序表決，跨過60票同意票門檻，確定聯邦政府有機會在本周開門，美國總統川普10日呼籲所有航空交通管制人員現在就回到工作崗位上，並威脅說，任何不願意回到工作崗位上的航管人員將會被扣留薪資。

美國聯邦政府關門進入第41天，又逢即將迎接11月底的感恩節假期，已經嚴重影響到美國的空中交通，盡管聯邦政府最快本周就會開門，川普10日仍在社群網路「真實社群」（Truth Social）上呼籲航管人員現在就回去工作，並表示任何不立即回到工作崗位的人員可能面臨扣留薪資。

川普說，對於愛國的航管人員，未曾因為政府關門而休息，川普建議提供他們每人1萬美元的獎金，但對於那些明知道未來會拿到完整薪資，「沒做事又抱怨，且趁機休息」的航管人員，川普說，他對這些人非常不高興，將在川普心中打上負分。

川普也說，如果這些人想要在不久的將來離職，川普歡迎他們這麼做，指他們不會獲得任何費用或遣散費；川普說，這些人會被真正愛國的人員所取代，而新上任的航管人員將得以操作世界上最先進的設備。

川普指出，拜登政府浪費了數十億美元想要修復老舊的空管設備，指他們根本不知道自己在做什麼。

川普 美國

延伸閱讀

川普幫大企業、超級富豪減稅千億 挨批逾越法律權限

1天2高層下台！BBC人事地震史無前例 CNN揭原因不光是川普

川普再喊普發6萬元關稅分紅！1類人恐被排除 美財長回應耐人尋味

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

相關新聞

美聯邦政府關門近尾聲 川普籲航管人員現在就回去上班

美國聯邦參議院9日晚間通過程序表決，跨過60票同意票門檻，確定聯邦政府有機會在本周開門，美國總統川普10日呼籲所有航空交...

彭博：川普不甩環保讓綠色轉型國家「吃悶虧」 但全球不甩會一起遭殃

彭博經濟學家最新報告指出，美國總統川普推行的刪除綠色能源目標和加倍押注化石燃料政策，長期將使美國經濟受益，並讓那些仍在押...

效法羅斯福！川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

美國川普政府正推動推出50年期固定利率房貸的計畫，相信這項改革能降低數百萬名美國人擁有房屋難度，但這個構想旋即遭到批評，...

不顧聯邦命令 紐約州長霍楚重啟發放糧食券

在紐約州長霍楚(Kathy Hochul)指示下，紐約州自9日起重新開始發放已逾期一周的糧食券(SNAP)，使得仰賴該福...

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，參議院兩黨已達成協議，將為聯邦政府提供經費至明年1月30日，並計畫於12月就「...

川普政府下令撤銷全額糧食券 逾20州憤怒

非營利組織和民主黨州檢察長提起訴訟，要求川普政府在停擺期間繼續發放俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)。上周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。