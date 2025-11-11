快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

美政府重啟／8溫和派倒戈 民主黨陷入分裂

聯合報／ 編譯高詣軒季晶晶／綜合報導

美國聯邦參議院民主黨團八名溫和派議員九日倒向共和黨，支持推進支出法案以解決政府關門，放棄在法案納入延長「可負擔健保法」（ＡＣＡ）補助的核心訴求。這項妥協遭到民主黨領袖和進步派人士反彈，指責倒戈者將勝利拱手讓給美國總統川普，背棄無力負擔健保費上漲的美國人。

美聯社報導，打破黨派僵局的八人幾無明顯共同特徵，多數曾任州級公職、來自總統大選搖擺州。政治媒體Politico指出，這些倒戈者均不須在明年期中選舉競選連任，意即不必擔心該黨選民問責壓力。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日分析，民主黨團結破裂，為聯邦政府重新開門鋪路。表面上，民主黨這次似乎徹底失敗。儘管民主黨堅稱延長ＡＣＡ補助是底線，但是未就此事獲得共和黨任何保證。該黨的最好結果只是能在參院對此進行表決，能否通過還不一定，眾議院支持延長該補助的可能性似乎更低。

民主黨籍參議員、進步派領袖華倫說，不會支持無助於降低醫療成本的協議，投票支持這次法案是錯誤。進步派獨立參議員桑德斯說，該妥協恐帶來政策和政治災難，「我認為現在向川普屈服將是可怕錯誤」。

許多民主黨領袖認為，該黨四日在新澤西、維吉尼亞州長和紐約市長選舉告捷，歸功於該黨候選人有效抨擊川普在生活成本問題的立場。現在民主黨有機會爭取減輕民眾健保負擔，卻在此議題退縮。產生的反彈可能很嚴重，將暴露該黨深刻分歧。

但ＣＮＮ說，要評價這次政府關門的突破，還須考慮民主黨人的訴求究竟是否可能實現，以及政府停擺帶來的痛苦加劇，是否即將使民主黨的立場難以為繼。

若干進步派人士不願面對一個難受事實，即民主黨在華府幾乎沒任何權力。該黨的參院席次是唯一籌碼，參院多數法案需要六十票才能通過。他們以此阻撓幾無任何阻力的川普，絕非小事。川普既然拒絕談判，民主黨人就必須認真考慮堅持的代價是否合理。

進步派對參院溫和派的讓步感到失望，但民主黨在上述州、市長選舉的勝利，表明溫和派候選人取得較大勝選優勢。ＣＮＮ說，對九日局面的務實看法，就是隨著政府停擺後果快速惡化，若民意對共和黨的衝擊也撲向民主黨，民主黨恐會喪失逐漸取得的政治斬獲。

美國 民主黨 投票 健保

