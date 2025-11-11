參院最快11日表決 美政府重啟過首關

美國聯邦參議院九日晚間在八名民主黨團旗下議員倒戈下，以六十票對四十票通過程序性表決，推進一項包裹支出法案，為結束至今逾四十天的史上最久聯邦政府關門帶來重大進展。美國總統川普當晚說，政府關門似乎就快結束。

參院邁出結束政府關門第一步，但距離開門仍有多項程序。美聯社報導，參院院會最快美東時間十日就會正式表決通過支出法案，法案還須交由眾議院表決，再由川普簽署成法。眾院從九月開始休會，眾院議長強生說，眾院將在本周「立即」復會，「我們會在卅六小時內通知所有人回來」。

聯邦政府自新會計年度十月一日開始以來，因國會未能通過撥款法案關門至今。共和黨雖在參眾兩院均過半，但在參院未達突破「冗長辯論」程序所需的六十席，導致此前十四次表決均卡關。民主黨關鍵訴求為，法案須包括延長將於年底到期的「可負擔健保法」（ＡＣＡ）保費補助津貼條款，多次杯葛表決。

妥協版法案 資金可到明年一月

英國衛報十日報導，參院的妥協版法案將為聯邦政府提供資金至明年一月卅日，並撤銷白宮在政府關門後進行的聯邦雇員裁撤。法案也保障因關門放無薪假的雇員與持續上班的雇員均能獲補發薪資，並阻止明年一月以前再進行裁員。另也涵蓋三項撥款法案，將授權退伍軍人事務部、農業部等機構二○二六財年支出。

但法案未解決ＡＣＡ保費問題，參院民主黨領袖舒默等多數民主黨參議員都仍反對。美國有線電視新聞網引述消息人士報導，在這次表決之前，緬因州獨立參議員金恩、新罕布夏州民主黨參議員夏亨、哈桑等人達成跨黨協議，計畫十二月再表決ＡＣＡ問題。該協議也確保聯邦營養補充援助計畫（ＳＮＡＰ，俗稱糧食券）在二○二六財年持續獲得資金。

保費問題未解 恐牽動兩千萬人

參院共和黨領袖熊恩說，將願意就ＡＣＡ補助進行協商，但要在政府開門後。作為協議一環，他將讓相關表決在十二月第二周前舉行。但共和黨籍眾院議長強生已說，不會讓眾院表決此事。

川普八日在社群媒體真實社群發文說，共和黨參議員應將原本用於支持ＡＣＡ並撥給保險公司的巨額資金，改為直接發給民眾，讓人民自行購買品質更高、更實惠的醫療保險。川普未說明具體做法。若未能延長ＡＣＡ補助，約三百億美元的年度資金恐斷炊，逾二千萬名美國人保費將上漲。

衛報說，政府關門下，已逾七十萬聯邦雇員放無薪假，數十萬人得無薪工作，食物銀行等社福機構大排長龍。十一月初，川普政府著手暫停ＳＮＡＰ付款，引發法律訴訟。運輸部長達菲上周也下令全美減少航班，指稱空中交通管制員面臨空前壓力。