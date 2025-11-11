快訊

美國政府「開門」露出曙光 臨時撥款法案程序表決過關

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
創下美國史上最長紀錄的政府停擺有望告終。 新華社

創下美國史上最長紀錄的政府停擺有望告終。在爭取到八名民主黨參議員支持後，共和黨的臨時撥款法案在9日當晚的程序表決過關。受到美國聯邦政府可能結束停擺的激勵，美股在10日早盤全面上揚，金價同日盤中也收復每英兩4,100美元關卡。

紐約時報形容，參院邁出結束政府關門第一步，但距離開門仍有多項程序。任一名參議員都能延後法案進展數日，且即使參院表決通過，還須交由聯邦眾議院表決，再由總統川普簽署成法。

而且，通過的臨時撥款資金，也只夠聯邦政府使用到2026年1月30日，屆時恐怕民主共和兩黨仍將有劇烈攻防，因為當初導致政府關門的僵局並沒有解決。共和黨雖然同意，將影響2,400萬人保費負擔的「平價醫療法案」延長補助，延到12月12日再表決，但期望將它與預算綁定一併處理的民主黨高層，與獨立參議員桑德斯，仍表達強烈不滿。

參院多數黨領袖圖恩在前往議場開會時說：「協議正在逐步成形。我們會看看票數如何。」他提醒，「這類事情隨時可能無限拖延。」

聯邦政府自新財政年度10月1日開始以來，因國會未能通過撥款法案關門至今，已逾70萬聯邦雇員放無薪假，數十萬人得無薪工作，食物銀行等社福機構大排長龍。11月初，川普政府著手暫停SNAP付款，引發法律訴訟。運輸部長達菲上周也下令全美減少航班，指稱空中交通管制員面臨空前壓力。

共和黨雖在參眾兩院均過半，但在參院未達突破「冗長辯論」程序所需的60席，導致此前14次表決均卡關。民主黨關鍵訴求為，法案須包括延長將於年底到期的「平價醫療法」（ACA）保費補助津貼條款，多次杯葛表決。

據了解，談判出現突破的關鍵在於，共和黨參議員提議將部分健保資金直接發放給家庭，而非用於延長一年ACA補貼。

雖然投資人樂觀期待美國政府結束關門，為股市帶來喘息，但在上周科技股急跌、價位過高疑慮再起後，投資氣氛依然緊繃。

