快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

聽新聞
0:00 / 0:00

川普喊發關稅紅利…每人6萬 財長：可能透過減稅落實

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普。 (路透)
美國總統川普。 (路透)

美國財政部長貝森特表示，總統川普所提到、美國民眾可能獲得至少2,000美元（約新台幣6.2萬元）「關稅紅利」的構想，可能會透過川普今年稍早簽署的經濟政策法案中的減稅措施來落實。

川普9日稍早在社群媒體上發文，嘲諷那些反對他關稅措施的人是「傻瓜」，表示美國現在是世界上「最富有、最受尊敬的國家，而且幾乎沒有通膨，還有創紀錄的股市」。川普接著表示，「每人（不含高所得的人）將獲得至少2,000美元的紅利」。

稍後，貝森特在美國廣播公司（ABC）的「This Week」節目中被問到此事。貝森特回答說，他尚未就此構想與總統討論過，但指出「這2,000美元的紅利可能以多種形式實現，有很多種方式」。

貝森特說：「它可以是我們目前在總統經濟措施中見到的減稅措施，例如小費免稅、加班費免稅、社會安全福利免稅，或汽車貸款利息可扣抵。」

在更早之前，川普就曾提到可能利用關稅收入發放刺激經濟的支票，包括在10月提議發放價值1,000美元到2,000美元的支票，8月也曾提出發放600美元的退稅支票。發放此類支票可能需要國會批准。然而，貝森特在節目中的最新發言，等同是淡化了退稅支票的可能性，暗示美國民眾可能會見到的是減稅。

自從美國最高法院在11月5日就挑戰關稅政策的訴訟進行辯論以來，川普已加強捍衛其關稅措施。

多位大法官顯然對關稅的合法性持懷疑態度，這代表許多關稅可能被推翻的可能性提高，進而迫使政府退還超過1,000億美元關稅收入。

關稅案的部分涉及川普在4月2日「解放日」宣布的對等關稅，該措施對大多數美國進口商品依國別不同徵收10%至50%的稅率。川普表示，這些關稅是為了解決長期存在的國際貿易逆差問題。

川普也一直強調關稅所帶來的收入，以及這筆錢的用途潛力。根據川普9日的社群貼文，美國「正收取數兆美元，而且很快將開始償還我們37兆美元的巨額國債」。

當貝森特被主持人問到關於川普這些言論時，貝森特進一步解釋說：「在未來幾年內，我們可能會收到數兆美元，但關稅的真正目標是重新平衡貿易，並且讓它變得更加公平。」

川普 美國 貝森特

延伸閱讀

剪輯拼接川普談話挨轟 BBC為「判斷失誤」道歉

川普赦免朱利安尼等盟友 多人被控圖謀推翻2020大選

50年來首位親臨觀戰NFL賽事總統 川普卻被觀眾噓

川普幫大企業、超級富豪減稅千億 挨批逾越法律權限

相關新聞

參院最快11日表決 美政府重啟過首關

美國聯邦參議院九日晚間在八名民主黨團旗下議員倒戈下，以六十票對四十票通過程序性表決，推進一項包裹支出法案，為結束至今逾四...

美政府重啟／8溫和派倒戈 民主黨陷入分裂

美國聯邦參議院民主黨團八名溫和派議員九日倒向共和黨，支持推進支出法案以解決政府關門，放棄在法案納入延長「可負擔健保法」（...

川普喊發關稅紅利…每人6萬 財長：可能透過減稅落實

美國財政部長貝森特表示，總統川普所提到、美國民眾可能獲得至少2,000美元（約新台幣6.2萬元）「關稅紅利」的構想，可能...

美國政府「開門」露出曙光 臨時撥款法案程序表決過關

創下美國史上最長紀錄的政府停擺有望告終。在爭取到八名民主黨參議員支持後，共和黨的臨時撥款法案在9日當晚的程序表決過關。受...

美聯邦政府關門近尾聲 川普籲航管人員現在就回去上班

美國聯邦參議院9日晚間通過程序表決，跨過60票同意票門檻，確定聯邦政府有機會在本周開門，美國總統川普10日呼籲所有航空交...

川普要推50年房貸 引發反彈

美國川普政府正打算推出50年期固定利率房貸的計畫，相信這項改革能降低數百萬名美國人擁有房屋難度，但這個構想旋即遭到批評，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。