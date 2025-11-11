川普要推50年房貸 引發反彈

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國川普政府正打算推出50年期固定利率房貸的計畫，相信這項改革能降低數百萬名美國人擁有房屋難度，但這個構想旋即遭到批評，就連自家人也不挺。

美國總統川普8日在社群媒體Truth Social分享一張圖片，把他提議的50年期房貸與前總統羅斯福新政推出的30年期房貸並列，並搭配「美國偉大總統」（Great American Presidents）的標題。聯邦住宅金融管理局局長普爾特同日也在X證實美國正研擬50年期房貸，認為這類房貸將徹底改變局面。

美國30年期房貸固定利率過去三年多持續高於6%，擁有房屋成本居高不下已將許多想買房的人擠出市場。Redfin數據顯示，從中位數來看，目前美國家庭每月償還房貸支出占收入比率約39%，遠高於長期基準。

