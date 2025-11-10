快訊

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

辛龍無預警復出！無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

彭博：川普不甩環保讓綠色轉型國家「吃悶虧」 但全球不甩會一起遭殃

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
彭博報告顯示，如果只有美國總統川普反悔環保政策，美國經濟將能受益，但如果引發全球效仿，全球經濟都將一起糟糕。 美聯社
彭博報告顯示，如果只有美國總統川普反悔環保政策，美國經濟將能受益，但如果引發全球效仿，全球經濟都將一起糟糕。 美聯社

彭博經濟學家最新報告指出，美國總統川普推行的刪除綠色能源目標和加倍押注化石燃料政策，長期將使美國經濟受益，並讓那些仍在押注綠色轉型的國家受傷。但如果是全球集體喊卡環保政策，全世界經濟都將一起萎縮。

彭博經濟學家這份報告，研究氣候變遷和減排成本對2050年為止的各國經濟影響。結果發現，透過販售更多化石燃料和迴避滿足環保監管支出，美國的國內生產毛額（GDP）將比繼續進行乾淨能源轉型國家，多成長1%。但假設其他國家繼續推動再生能源轉型，全球經濟將比基本設想萎縮0.2%。

雖然這些未來25年的經濟影響或許看起來溫和，但研究員表示，氣候暖化的大部分實際影響預料將發生在2050年以後，而且也可能提高氣候變遷以不可逆方式加速的風險。

共同撰寫這份報告的彭博經濟學家Eleonora Mavroeidi和Maeva Cousin說：「如果川普一個退出轉型，美國將會獲勝。但如果其他國家也這麼做，美國將會輸，而且幾乎所有其他國家也會一起沉淪。」

他們表示，這描繪出的是古典經濟學概念中的「公地悲劇」（Tragedy of the commons），當所有參與者都追求對自己而言的最佳利益時，可能導致最壞的整體結果。

這份報告也顯示，美國不甩環保政策，也會導致另一個結果：激勵其他國家效仿。如此一來，美國經濟也將變得更糟。和所有國家繼續追求再生能源的情境相比，在此情況下，美國經濟和全球經濟都將倒退約1%，全球二氧化碳排放也將增加約75%。

不過，雖然彭博報告假設，美國未來25年放棄再生能源目標，全球其他國家則繼續追求此目標，但現實可能比假設更複雜。例如上個月，美國壓力導致其他國家暫緩對一項重要的監管里程碑進行表決，即讓造船業開始為其排放付費。

非黨派智庫Energy Innovation能源和氣候政策專家Robbie Orvis表示，彭博經濟的模型假設並未反映現實生活，例如當中排除了鼓勵部署乾淨能源技術的稅額減免所扮演的角色，「需要設想更廣泛的政策可能性」。

不過，無論全球大多數國家是否堅持綠色轉型，氣溫較高、所得較低的國家預料都將面臨到氣候變遷最嚴重的影響。彭博報告發現，印度、越南和印尼將是最大輸家，撒哈拉以南非洲、中東和北非也將受創。美國和加拿大等較氣候涼爽、較富裕國家則較能隔絕影響，因此預期損失也較小。

美國 再生能源

延伸閱讀

川普赦免朱利安尼等盟友 多人被控圖謀推翻2020大選

50年來首位親臨觀戰NFL賽事總統 川普卻被觀眾噓

川普幫大企業、超級富豪減稅千億 挨批逾越法律權限

1月6日演說遭BBC移花接木 川普譴責「腐敗記者」

相關新聞

彭博：川普不甩環保讓綠色轉型國家「吃悶虧」 但全球不甩會一起遭殃

彭博經濟學家最新報告指出，美國總統川普推行的刪除綠色能源目標和加倍押注化石燃料政策，長期將使美國經濟受益，並讓那些仍在押...

效法羅斯福！川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

美國川普政府正推動推出50年期固定利率房貸的計畫，相信這項改革能降低數百萬名美國人擁有房屋難度，但這個構想旋即遭到批評，...

不顧聯邦命令 紐約州長霍楚重啟發放糧食券

在紐約州長霍楚(Kathy Hochul)指示下，紐約州自9日起重新開始發放已逾期一周的糧食券(SNAP)，使得仰賴該福...

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，參議院兩黨已達成協議，將為聯邦政府提供經費至明年1月30日，並計畫於12月就「...

川普政府下令撤銷全額糧食券 逾20州憤怒

非營利組織和民主黨州檢察長提起訴訟，要求川普政府在停擺期間繼續發放俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)。上周...

健保攸關生死？研究顯示：與美國死亡率毫無關係

圍繞健保的政治鬥爭延續，共和黨和民主黨在聯邦健保補貼、是否削減聯邦醫療補助計畫(Medicaid，白卡)方面陷入僵局，導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。