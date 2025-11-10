快訊

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

辛龍無預警復出！無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

剪輯拼接川普談話挨轟 BBC為「判斷失誤」道歉

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）董事會主席今天就剪輯川普演講一事道歉，表示「判斷失誤」。BBC被控以誤導性手法剪輯川普的演說，暗示川普直接煽動了對美國國會大廈的襲擊事件，引發BBC總裁和新聞部門主管昨天戲劇性辭職。

董事會主席夏哈（Samir Shah）在致國會監督委員會的一封信中寫道，「我們承認，對（川普）演講的剪輯確實給人一種直接呼籲暴力行動的印象。BBC對此判斷失誤，表示歉意」。

BBC總裁戴維（Tim Davie）和新聞部門主管圖內斯（Deborah Turness）昨天辭職後，川普對這兩位BBC高層的辭職表示歡迎，並指責BBC記者「腐敗」和「不誠實」。

不過，圖內斯今天中午在BBC倫敦總部外向媒體表示：「我想澄清一件事，BBC新聞並沒有體制性的偏見。這也是它成為全球最受信賴新聞機構的原因。」

綜合法新社和路透社報導，BBC代表性節目「廣角鏡」（Panorama）被控以誤導性手法剪輯川普的演說。

引發批評的影片於去年播出，內容是拼接川普2021年1月6日演說片段而成。當時他被指控煽動暴民攻擊美國國會山莊，試圖在敗選後繼續掌權。

剪接後的影片讓人以為川普對支持者表示，他將與他們一同前往國會山莊，並「奮戰到底」。

然而，在未經剪接的原始片段中，川普呼籲在場群眾與他一同前往國會，「我們要為勇敢的參議員和眾議員們加油打氣」。

當時，川普仍在質疑民主黨籍對手拜登（JoeBiden）勝選的結果。當年的選舉讓川普在做完第1個總統任期後下台。

這段剪輯被收錄在BBC去年美國大選前一週播出的紀錄片「川普：第二次機會？」（Trump: A SecondChance?）之中。

川普 BBC 美國大選

延伸閱讀

川普赦免朱利安尼等盟友 多人被控圖謀推翻2020大選

50年來首位親臨觀戰NFL賽事總統 川普卻被觀眾噓

川普幫大企業、超級富豪減稅千億 挨批逾越法律權限

1月6日演說遭BBC移花接木 川普譴責「腐敗記者」

相關新聞

彭博：川普不甩環保讓綠色轉型國家「吃悶虧」 但全球不甩會一起遭殃

彭博經濟學家最新報告指出，美國總統川普推行的刪除綠色能源目標和加倍押注化石燃料政策，長期將使美國經濟受益，並讓那些仍在押...

效法羅斯福！川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

美國川普政府正推動推出50年期固定利率房貸的計畫，相信這項改革能降低數百萬名美國人擁有房屋難度，但這個構想旋即遭到批評，...

不顧聯邦命令 紐約州長霍楚重啟發放糧食券

在紐約州長霍楚(Kathy Hochul)指示下，紐約州自9日起重新開始發放已逾期一周的糧食券(SNAP)，使得仰賴該福...

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，參議院兩黨已達成協議，將為聯邦政府提供經費至明年1月30日，並計畫於12月就「...

川普政府下令撤銷全額糧食券 逾20州憤怒

非營利組織和民主黨州檢察長提起訴訟，要求川普政府在停擺期間繼續發放俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)。上周...

健保攸關生死？研究顯示：與美國死亡率毫無關係

圍繞健保的政治鬥爭延續，共和黨和民主黨在聯邦健保補貼、是否削減聯邦醫療補助計畫(Medicaid，白卡)方面陷入僵局，導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。