剪輯拼接川普談話挨轟 BBC為「判斷失誤」道歉
英國廣播公司（BBC）董事會主席今天就剪輯川普演講一事道歉，表示「判斷失誤」。BBC被控以誤導性手法剪輯川普的演說，暗示川普直接煽動了對美國國會大廈的襲擊事件，引發BBC總裁和新聞部門主管昨天戲劇性辭職。
董事會主席夏哈（Samir Shah）在致國會監督委員會的一封信中寫道，「我們承認，對（川普）演講的剪輯確實給人一種直接呼籲暴力行動的印象。BBC對此判斷失誤，表示歉意」。
BBC總裁戴維（Tim Davie）和新聞部門主管圖內斯（Deborah Turness）昨天辭職後，川普對這兩位BBC高層的辭職表示歡迎，並指責BBC記者「腐敗」和「不誠實」。
不過，圖內斯今天中午在BBC倫敦總部外向媒體表示：「我想澄清一件事，BBC新聞並沒有體制性的偏見。這也是它成為全球最受信賴新聞機構的原因。」
綜合法新社和路透社報導，BBC代表性節目「廣角鏡」（Panorama）被控以誤導性手法剪輯川普的演說。
引發批評的影片於去年播出，內容是拼接川普2021年1月6日演說片段而成。當時他被指控煽動暴民攻擊美國國會山莊，試圖在敗選後繼續掌權。
剪接後的影片讓人以為川普對支持者表示，他將與他們一同前往國會山莊，並「奮戰到底」。
然而，在未經剪接的原始片段中，川普呼籲在場群眾與他一同前往國會，「我們要為勇敢的參議員和眾議員們加油打氣」。
當時，川普仍在質疑民主黨籍對手拜登（JoeBiden）勝選的結果。當年的選舉讓川普在做完第1個總統任期後下台。
這段剪輯被收錄在BBC去年美國大選前一週播出的紀錄片「川普：第二次機會？」（Trump: A SecondChance?）之中。
