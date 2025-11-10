快訊

獨／公股金控從旗下投信先整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

辛龍無預警復出！無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

川普赦免朱利安尼等盟友 多人被控圖謀推翻2020大選

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國司法部的赦免律師馬丁今天宣布，總統川普已赦免多名自身政治盟友，其中包括曾任川普律師的前紐約市長朱利安尼，他們被指控試圖推翻2020年總統大選結果。

法新社報導，馬丁（Ed Martin）在社群媒體X平台公布一份列出70多人的赦免名單，包括曾擔任川普（Donald Trump）律師的朱利安尼（Rudy Giuliani）和鮑爾（Sidney Powell），還有川普的前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），他們獲得「全面、徹底且無條件」的赦免。

赦免名單上的人士捲入竄改亞利桑那州、喬治亞州、密西根州等激戰州選舉人名單的計畫，這幾州在2020年總統大選均由前美國總統拜登（Joe Biden）勝出。

這項計畫獲得川普及其盟友支持，並助長民眾舉行示威抗議，最終演變為2021年1月6日襲擊國會山莊的暴動。

總統赦免僅適用於聯邦起訴，不適用州或地方起訴。儘管這份4頁的赦免令中沒有人在聯邦層級受到起訴，但赦免令可防止未來的當局起訴他們。

這批獲赦免人士也包含獻策阻止選舉結果認證的律師伊斯特曼（John Eastman），以及長期擔任川普顧問的艾普斯汀（Boris Epshteyn）。

川普一直堅稱他有權赦免自己被控犯下的聯邦罪行，但他尚未付諸實行。

在這份針對「與2020年總統大選相關」或「致力揭發選舉舞弊」等行為的赦免令中，川普表示「本次赦免不適用美國總統」。

川普 律師

延伸閱讀

美製造25年來首塊稀士磁鐵 貝森特：助打破中國壟斷

50年來首位親臨觀戰NFL賽事總統 川普卻被觀眾噓

川普幫大企業、超級富豪減稅千億 挨批逾越法律權限

1月6日演說遭BBC移花接木 川普譴責「腐敗記者」

相關新聞

彭博：川普不甩環保讓綠色轉型國家「吃悶虧」 但全球不甩會一起遭殃

彭博經濟學家最新報告指出，美國總統川普推行的刪除綠色能源目標和加倍押注化石燃料政策，長期將使美國經濟受益，並讓那些仍在押...

效法羅斯福！川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

美國川普政府正推動推出50年期固定利率房貸的計畫，相信這項改革能降低數百萬名美國人擁有房屋難度，但這個構想旋即遭到批評，...

不顧聯邦命令 紐約州長霍楚重啟發放糧食券

在紐約州長霍楚(Kathy Hochul)指示下，紐約州自9日起重新開始發放已逾期一周的糧食券(SNAP)，使得仰賴該福...

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，參議院兩黨已達成協議，將為聯邦政府提供經費至明年1月30日，並計畫於12月就「...

川普政府下令撤銷全額糧食券 逾20州憤怒

非營利組織和民主黨州檢察長提起訴訟，要求川普政府在停擺期間繼續發放俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)。上周...

健保攸關生死？研究顯示：與美國死亡率毫無關係

圍繞健保的政治鬥爭延續，共和黨和民主黨在聯邦健保補貼、是否削減聯邦醫療補助計畫(Medicaid，白卡)方面陷入僵局，導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。