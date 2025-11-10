美國政府關門四十天見曙光 參院投票破僵局

（德國之聲中文網）週日（11月9日），美國參議院針對一項臨時撥款法案進行程序性投票，最終以60票支持對40票反對的結果通過。其中，有七名民主黨參議員和一名無黨籍參議員改變先前的立場，轉向支持該法案，推進了讓美國政府重啟的關鍵一步。

美國總統川普週日在白宮告訴記者：「看來我們離結束政府停擺已經非常接近了。」

此次表決的重點在於是否繼續推進「臨時撥款決議案」，內容包含為政府撥款至明年1月30日。

另外，這項臨時決議案也撤銷對數千名聯邦政府雇員的裁員決定、恢復食物券計劃（SNAP）、並預計在12月投票表決是否延長即將到期的《平價醫療法案》（Affordable Care Act，簡稱 ACA，俗稱「歐巴馬健保」）補貼，數百萬名低收入美國人仰賴這些補貼，以支付私人健康保險的保費。

一位知情人士向路透社表示，週日達成的協議是由民主黨參議員哈桑（Maggie Hassan）及沙欣（Jeanne Shaheen），以及無黨籍的金恩（Angus King）所促成。

沙欣在X平台上發文稱：「過去一個多月以來，我已經明確表示，我的優先事項是重啟政府並延長ACA增強型保險費稅收抵免。這是實現這兩個目標的最佳途徑。」

民主黨議員批評

儘管這項妥協方案被視為打破參院僵局，但民主黨內部對此意見分歧，部分人士批評內容忽略了該黨在過去幾週以來堅持的延長醫療保健補貼要求。包含民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）在內的許多民主黨人對此議案投下反對票。

舒默表示他無法支持這項提案，認為這項協議只是決定針對是否延長醫保保費稅收抵免進行投票，並非直接延長抵免措施。舒默稱，民主黨人當前已經在健保問題上「敲響了警鐘」，「我們絕對不會放棄戰鬥」。

接下來會如何發展？

參議院週日結束程序性投票後，宣布休會至週一（10日）上午11點，共和黨議員表示屆時盡可能加快投票進程、推進法案，並於下個週末前結束政府關門狀態。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）在週日參議院休會後向記者表示：「希望明天我們有機會安排接下來的投票，當然，這需要一些合作和同意。」

如果參議院最終通過修改後的法案，仍需獲得眾議院的批准，並送交總統川普簽署，一系列過程可能會耗費數天，甚至更長時間。

自10月1日以來，民主黨議員主張共和黨草擬的撥款法案將削減數百萬人的醫療保健補貼，拒絕支持該議案，雙方僵持不下，導致美國政府關門40天，創下歷史新紀錄。這次關門導致數萬聯邦政府雇員被迫放無薪假、糧食救濟受影響，同時也嚴重影響美國航班。

