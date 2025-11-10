效法羅斯福！川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

美國川普政府正推動推出50年期固定利率房貸的計畫，相信這項改革能降低數百萬名美國人擁有房屋難度，但這個構想旋即遭到批評，就連自家人也不挺。

美國總統川普8日在社群媒體Truth Social分享一張圖片，把他提議的50年期房貸與前總統羅斯福新政推出的30年期房貸並列，並搭配「美國偉大總統」（Great American Presidents）的標題。聯邦住宅金融管理局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）同日也在X證實美國正研擬50年期房貸，認為這類房貸將徹底改變局面。

美國30年期房貸固定利率過去三年多持續高於6%，擁有房屋成本居高不下已將許多想買房的人擠出市場。Redfin數據顯示，從中位數來看，目前美國家庭每月償還房貸支出占收入比率約39%，遠高於長期基準。

把房貸期限從30年延長至50年能壓低每月償還金額，南加州大學教授格林（Richard Green）估算，如果在50年內分期攤還，每10萬美元房貸每月償還金額為564美元，低於30年期貸款的632美元。如果是50萬美元房貸，每月償還金額可能大約減少340美元。

不過，這些數據未將期限較長貸款利率較高納入考量，之所以這樣是因為拉長期限會推升銀行業者風險。房貸期限延長至50年不只會推升總利息支出，還會導致房屋淨值增加速度下降，可能讓貸款人一輩子都無法逃出債務陷阱。

保守派共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）反對推出50年期房貸的構想，認為這類房貸讓銀行、房貸放款業者和房屋建商有利可圖，但老百姓支付的利息卻會大增，甚至辭世時都尚未還清房貸。經濟學家柯文（Tyler Cowen）則引用ChatGPT彙整的資訊指出，推出政府擔保的50年期房貸將推升金融體系利率風險。