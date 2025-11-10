路透：FBI局長秘密訪中 商討芬太尼與執法合作

兩名知情人士向路透表示，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾上週訪問中國，商討芬太尼以及執法合作等議題。這次訪問是在美中領袖會晤並在相關問題上取得「共識」後進行。

其中1名知情人士透露，巴特爾（Kash Patel）7日飛抵北京，停留約1天，並於8日與中方官員會談。

巴特爾這次訪問北京，美中任何一方未事先公開，路透率先披露了這項消息。

中國公安部、外交部以及美國駐北京大使館對置評請求均未立即回應。

美國總統川普10月與中國國家主席習近平會談後，宣布將因為芬太尼問題而對中國商品加徵的懲罰性關稅減半至10%。

川普會後向記者表示，習近平將「非常努力地阻止」芬太尼流向。

芬太尼是一種高致命性的合成鴉片類藥物，是美國目前藥物過量致死的主要原因。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，雙方達成的共識將由一個新的雙邊工作小組具體落實。目前尚不清楚巴特爾此行是否就此進行討論。