快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

散戶也能投AI未上市公司？Robinhood想分食私募大餅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國線上券商羅賓漢（Robinhood）計畫推新基金，允許散戶投資AI未上市公司。美聯社
美國線上券商羅賓漢（Robinhood）計畫推新基金，允許散戶投資AI未上市公司。美聯社

美國線上券商羅賓漢（Robinhood）計畫讓散戶也能投資估值暴漲的人工智慧（AI）未上市公司。

Robinhood執行長Vlad Tenev表示，希望讓「一般人」有機會參與AI企業的高速成長，而不必過度擔心泡沫風險

公司將透過子公司Robinhood Ventures推出新基金，投資五家以上頂尖AI新創，並可能利用槓桿以提高報酬。此舉順應資管業者近來積極吸引散戶進入私募市場的趨勢。

川普政府8月放寬退休金可投資私募資產後，Blackstone與Apollo在內的資管巨擘相繼爭取個人投資人。估值逾10億美元的美國未上市企業，已在2024年突破1,000家，遠高於2016年的20家，OpenAI與Anthropic等AI新創公司功不可沒。

不過，專家警告，封閉式基金可限制贖回，投資人可能面臨資金受困的風險。

美國 風險 投資人

延伸閱讀

AI公司開出數百萬年薪！狂搶3技能人才 不是工程師也可以

OpenAI執行長喊話川普政府 奧特曼籲AI基建享投資抵減

OpenAI營運成本受關注 阿特曼籲各國投資AI基礎建設

天剛資訊私募爆內線交易 董座父子檔800萬元交保畫面曝

相關新聞

美國FBI局長上周無預警訪問北京！美媒爆料與中方磋商2件事

路透引述兩名知情人士獨家報導，美中領袖10月底在南韓結束川習會後，美國聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）11月...

1天2高層下台！BBC人事地震史無前例 CNN揭原因不光是川普

英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）9日雙雙請辭，...

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府自10月1日關門至今進入第40天，國會兩黨於當地時間9日終於出現突破。多名參議...

川普再喊普發6萬元關稅分紅！1類人恐被排除 美財長回應耐人尋味

南華早報報導，美國共和黨最近在地方選舉失利之際，美國總統川普9日稱，政府計畫向美國公民發放每人至少2000美元的關稅收入...

川普喊每人爽領6萬元關稅紅利！貝森特急忙緩頰：非直接發錢而是減稅

美國財政部長貝森特表示，總統川普所提到、美國民眾可能獲得至少2,000美元（新台幣約台幣6.2萬元）「關稅紅利」的構想，...

散戶也能投AI未上市公司？Robinhood想分食私募大餅

美國線上券商羅賓漢（Robinhood）計畫讓散戶也能投資估值暴漲的人工智慧（AI）未上市公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。