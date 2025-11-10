散戶也能投AI未上市公司？Robinhood想分食私募大餅
美國線上券商羅賓漢（Robinhood）計畫讓散戶也能投資估值暴漲的人工智慧（AI）未上市公司。
Robinhood執行長Vlad Tenev表示，希望讓「一般人」有機會參與AI企業的高速成長，而不必過度擔心泡沫風險。
公司將透過子公司Robinhood Ventures推出新基金，投資五家以上頂尖AI新創，並可能利用槓桿以提高報酬。此舉順應資管業者近來積極吸引散戶進入私募市場的趨勢。
川普政府8月放寬退休金可投資私募資產後，Blackstone與Apollo在內的資管巨擘相繼爭取個人投資人。估值逾10億美元的美國未上市企業，已在2024年突破1,000家，遠高於2016年的20家，OpenAI與Anthropic等AI新創公司功不可沒。
不過，專家警告，封閉式基金可限制贖回，投資人可能面臨資金受困的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言