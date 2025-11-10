美國FBI局長上周無預警訪問北京！美媒爆料與中方磋商2件事

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國聯邦調查局長巴特爾10月23日在紐約舉行記者會。路透
路透引述兩名知情人士獨家報導，美中領袖10月底在南韓結束川習會後，美國聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）11月初訪問北京，與中國官員磋商芬太尼與相關執法問題。美中雙方均未正式公布這趟行程。

一名知情人士稱，巴特爾11月7日密訪北京，8日與中國官員磋商，僅停留1日。

美中皆未正式公布這趟行程。中國公安部、外交部及美國駐北京使館均未回覆路透置評請求。

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在釜山舉行會談後達成共識，美方宣布調降對中芬太尼關稅至10%，交換北京合作遏止芬太尼化學品流入美國。

美國財政部長貝森特此前指出，美中將透過雙邊工作小組落實新達成的共識。目前尚不清楚巴特爾此次訪問北京是否討論這項機制。

1天2高層下台！BBC人事地震史無前例 CNN揭原因不光是川普

英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）9日雙雙請辭，...

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府自10月1日關門至今進入第40天，國會兩黨於當地時間9日終於出現突破。多名參議...

川普再喊普發6萬元關稅分紅！1類人恐被排除 美財長回應耐人尋味

南華早報報導，美國共和黨最近在地方選舉失利之際，美國總統川普9日稱，政府計畫向美國公民發放每人至少2000美元的關稅收入...

川普喊每人爽領6萬元關稅紅利！貝森特急忙緩頰：非直接發錢而是減稅

美國財政部長貝森特表示，總統川普所提到、美國民眾可能獲得至少2,000美元（新台幣約台幣6.2萬元）「關稅紅利」的構想，...

散戶也能投AI未上市公司？Robinhood想分食私募大餅

美國線上券商羅賓漢（Robinhood）計畫讓散戶也能投資估值暴漲的人工智慧（AI）未上市公司。

