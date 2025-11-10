美國FBI局長上周無預警訪問北京！美媒爆料與中方磋商2件事
路透引述兩名知情人士獨家報導，美中領袖10月底在南韓結束川習會後，美國聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）11月初訪問北京，與中國官員磋商芬太尼與相關執法問題。美中雙方均未正式公布這趟行程。
一名知情人士稱，巴特爾11月7日密訪北京，8日與中國官員磋商，僅停留1日。
美中皆未正式公布這趟行程。中國公安部、外交部及美國駐北京使館均未回覆路透置評請求。
美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在釜山舉行會談後達成共識，美方宣布調降對中芬太尼關稅至10%，交換北京合作遏止芬太尼化學品流入美國。
美國財政部長貝森特此前指出，美中將透過雙邊工作小組落實新達成的共識。目前尚不清楚巴特爾此次訪問北京是否討論這項機制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言