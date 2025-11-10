美參院8名民主黨人為何敢倒戈？關鍵共同點曝光

美國參議院周日邁出結束政府停擺的第一步，有八名民主黨人無視黨內壓力，在未能確保延長健保補貼的情況下，倒戈支持共和黨提出的臨時預算法案，此舉惹怒許多主張堅持抗爭的同僚。

根據美聯社報導，此次打破黨派僵局的八人，幾無明顯的共同特徵。多數（但非全部）曾經擔任州級公職，包括四位前州長；多數（但也非全部）來自總統大選的關鍵搖擺州；有兩人已宣布任期屆滿後將退休，另兩人是參議院撥款委員會的資深成員。

但政治媒體Politico指出，所有倒戈者均毋須在2026年競選連任，意即不必擔心黨內選民的問責壓力。

少數黨領袖舒默與八人以外的所有民主黨參議員全投了反對票。舒默表示，無法違背信念支持該協議，強調「我們不會放棄這場戰鬥。」佛蒙特州的桑德斯痛批妥協退讓是「可怕錯誤」。康乃狄克州的墨菲（Chris Murphy）痛心指出，選民上周以壓倒性票數支持民主黨，正是要求他們堅守立場。

眾院民主黨人也紛紛抨擊參院妥協。進步派領袖卡薩爾（Greg Casar）痛斥此舉是對數百萬美國人的「背叛」；明尼蘇達州眾議員克雷格（Angie Craig）譏諷：「如果有人相信這是筆好交易，那只能說明你太好騙。」