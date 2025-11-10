快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

邁出結束政府停擺的第一步！美國參議院通過程序表決 8名民主黨人讓步

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國參議院9日針對臨時預算法案進行程序表決。法新社
美國參議院9日針對臨時預算法案進行程序表決。法新社

CNN報導，美國參議院9日以60票贊成、40票反對通過臨時預算法案的程序性表決，成功打破民主黨的冗長辯論（filibuster），為法案在正式表決中過關鋪路。若正式投票也獲通過，法案將送交眾議院審議，有望結束聯邦政府史上最長的停擺紀錄。

此次程序表決中，有8名民主黨參議員投下贊成票，條件是日後將就延長醫療補助舉行表決，並確保因政府關門被迫停職的聯邦員工能復職。

紐約時報把這項表決描述為參院邁出了結束政府停擺的第一步。不過，美國聯邦政府重啟仍需完成接下來的多項程序。任何一名參議員都能延後法案進展數日。即使參院最終表決通過，仍須交由眾議院表決通過，最後再由總統川普簽署，法案才會正式生效。

法案 眾議院 美國

延伸閱讀

美國政府重啟 出現轉機

美政府關門航班大亂 農業、醫療也受波及

WSJ：3場大勝開拓民主黨復興之路 共和黨應視為「預警」

川普稱政府不開門就不發SNAP 白宮澄清

相關新聞

1天2高層下台！BBC人事地震史無前例 CNN揭原因不光是川普

英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）9日雙雙請辭，...

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府自10月1日關門至今進入第40天，國會兩黨於當地時間9日終於出現突破。多名參議...

川普再喊普發6萬元關稅分紅！1類人恐被排除 美財長回應耐人尋味

南華早報報導，美國共和黨最近在地方選舉失利之際，美國總統川普9日稱，政府計畫向美國公民發放每人至少2000美元的關稅收入...

川普喊每人爽領6萬元關稅紅利！貝森特急忙緩頰：非直接發錢而是減稅

美國財政部長貝森特表示，總統川普所提到、美國民眾可能獲得至少2,000美元（新台幣約台幣6.2萬元）「關稅紅利」的構想，...

邁出結束政府停擺的第一步！美國參議院通過程序表決 8名民主黨人讓步

CNN報導，美國參議院9日以60票贊成、40票反對通過臨時預算法案的程序性表決，成功打破民主黨的冗長辯論（filibus...

美史上最長政府停擺近尾聲 參院中間派民主黨讓步達協議

創下美史最長紀錄的政府停擺有望告終。根據知情人士，參議院部分中間派民主黨議員同意支持為部分部會與機構提供未來一年的資金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。