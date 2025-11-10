邁出結束政府停擺的第一步！美國參議院通過程序表決 8名民主黨人讓步
CNN報導，美國參議院9日以60票贊成、40票反對通過臨時預算法案的程序性表決，成功打破民主黨的冗長辯論（filibuster），為法案在正式表決中過關鋪路。若正式投票也獲通過，法案將送交眾議院審議，有望結束聯邦政府史上最長的停擺紀錄。
此次程序表決中，有8名民主黨參議員投下贊成票，條件是日後將就延長醫療補助舉行表決，並確保因政府關門被迫停職的聯邦員工能復職。
紐約時報把這項表決描述為參院邁出了結束政府停擺的第一步。不過，美國聯邦政府重啟仍需完成接下來的多項程序。任何一名參議員都能延後法案進展數日。即使參院最終表決通過，仍須交由眾議院表決通過，最後再由總統川普簽署，法案才會正式生效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言