1月6日演說遭BBC移花接木 川普譴責「腐敗記者」

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）遭控報導偏頗，其中包括在剪輯美國總統川普演說時手法不當，引發爭議。該公司總裁與新聞部主管今天雙雙請辭，川普本人也發文譴責「腐敗記者」。

綜合法新社和路透社報導，BBC近來備受壓力，起因是一份由前標準顧問撰寫的內部報告遭外洩給「每日電訊報」（Daily Telegraph）。根據每日電訊報報導，這份報告指出，BBC在以色列哈瑪斯戰爭、跨性別議題，以及川普相關演說的報導上均有疏失。

外洩的內部報告指出，BBC阿拉伯語（BBCArabic）頻道在報導以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩的戰爭時，展現出反以的偏見；此外，報告還提到，一則原本針對倡導單一性別空間團體的報導，遭到一小部分員工壓制，因為這群員工認為這項報導對跨性別社群不友善。

BBC代表性節目「廣角鏡」（Panorama）則被控以誤導性手法剪輯川普的演說。指控曝光後，BBC總裁戴維（Tim Davie）及BBC新聞部門主管圖內斯（Deborah Turness）雙雙請辭。

引發批評的影片於去年播出，內容是拼接川普2021年1月6日演說片段而成。當時他被指控煽動暴民攻擊美國國會山莊，試圖在敗選後繼續掌權。

剪接後的影片讓人以為川普對支持者表示，他將與他們一同前往國會山莊，並「奮戰到底」。

然而，在未經剪接的原始片段中，川普呼籲在場群眾與他一同前往國會，「我們要為勇敢的參議員和眾議員們加油打氣」。

當時，川普仍在質疑民主黨籍對手拜登（JoeBiden）勝選的結果。當年的選舉讓川普在做完第1個總統任期後下台。

這段剪輯被收錄在BBC去年美國大選前一週播出的紀錄片「川普：第二次機會？」（Trump: A SecondChance?）之中。

川普今天在社群媒體發文，指控BBC這兩名主管試圖影響美國總統大選。

他表示：「不僅如此，他們還來自一個海外國家，許多人認為那是我們的頭號盟友。這對民主而言真是可怕！」

BBC方面已經承諾，將於明天在國會文化、媒體及體育委員會作出「完整回應」。

川普 BBC 美國大選

相關新聞

美國FBI局長上周無預警訪問北京！美媒爆料與中方磋商2件事

路透引述兩名知情人士獨家報導，美中領袖10月底在南韓結束川習會後，美國聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）11月...

1天2高層下台！BBC人事地震史無前例 CNN揭原因不光是川普

英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）9日雙雙請辭，...

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府自10月1日關門至今進入第40天，國會兩黨於當地時間9日終於出現突破。多名參議...

川普再喊普發6萬元關稅分紅！1類人恐被排除 美財長回應耐人尋味

南華早報報導，美國共和黨最近在地方選舉失利之際，美國總統川普9日稱，政府計畫向美國公民發放每人至少2000美元的關稅收入...

川普喊每人爽領6萬元關稅紅利！貝森特急忙緩頰：非直接發錢而是減稅

美國財政部長貝森特表示，總統川普所提到、美國民眾可能獲得至少2,000美元（新台幣約台幣6.2萬元）「關稅紅利」的構想，...

散戶也能投AI未上市公司？Robinhood想分食私募大餅

美國線上券商羅賓漢（Robinhood）計畫讓散戶也能投資估值暴漲的人工智慧（AI）未上市公司。

