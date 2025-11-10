1天2高層下台！BBC人事地震史無前例 CNN揭原因不光是川普
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）9日雙雙請辭，公司同一天失去兩大高層在BBC史上前所未見。美國有線電視新聞網（CNN）分析，儘管導火線是川普紀錄片剪輯爭議，但BBC長期面臨高度對立的政治壓力，尤其是加薩戰爭報導幾乎天天引發爭論，還有英國政府即將重審決定BBC牌照與經費的皇家特許狀（Royal Charter），層層壓力最終引爆人事地震。
導火線是BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）被揭發在剪輯前美國總統川普之前演講時移花接木，將相差近一小時的片段剪在一起，營造川普煽動2021年國會暴動的印象。事件引發外界質疑BBC誤導觀眾並失去公信力，總裁與新聞部主管在內部信件中坦承錯誤，並引咎辭職。
戴維自2020年9月起出任BBC總裁，負責監督公司整體營運與節目內容，是機構最高的編輯與行政領導人。他之前曾擔任BBC Studios執行長7年，並曾任職於寶僑與百事公司。
圖內斯自2022年起擔任BBC新聞部執行長，負責新聞與時事節目運作，旗下團隊約有6000人，過去曾任英國獨立電視新聞社（ITN）執行長，2013年出任美國國家廣播公司（NBC）總裁。
CNN分析，不只是川普紀錄片剪輯爭議，BBC幾乎每天都面臨以哈戰爭報導的爭議，以及來自競媒的頻繁攻擊。BBC今年初也因紀錄片Gaza: How to Survive a Warzone旁白者是哈瑪斯高官之子，遭批違反編輯準則並下架，戴維事後致歉。BBC則強調戰爭報導全面深入，呼籲外界以整體表現評價，但政治化爭議仍掩蓋其努力。
另一個因素是英國政府即將審查BBC的皇家特許狀。BBC自1922年依據皇家特許狀設立，這是決定BBC資金來源與營運架構的根本文件。現行文件將於2027年底到期，英國家庭依規定每年須支付174.5英鎊（約7276台幣）授權費，收看BBC節目與服務。部分保守派領袖批評，這種收費制度在Netflix與Spotify等串流平台時代已顯得過時，並多次批評BBC存在政治偏見。
CNN指出，這些內外壓力共同構成戴維口中「躁動的環境」。他強調並非被迫下台，辭職是為讓繼任者有足夠時間因應未來皇家特許狀的改革，也象徵BBC在政治與輿論夾擊下的艱難轉折。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言