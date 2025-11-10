1天2高層下台！BBC人事地震史無前例 CNN揭原因不光是川普

英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）9日雙雙請辭，公司同一天失去兩大高層在BBC史上前所未見。美國有線電視新聞網（CNN）分析，儘管導火線是川普紀錄片剪輯爭議，但BBC長期面臨高度對立的政治壓力，尤其是加薩戰爭報導幾乎天天引發爭論，還有英國政府即將重審決定BBC牌照與經費的皇家特許狀（Royal Charter），層層壓力最終引爆人事地震。

導火線是BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）被揭發在剪輯前美國總統川普之前演講時移花接木，將相差近一小時的片段剪在一起，營造川普煽動2021年國會暴動的印象。事件引發外界質疑BBC誤導觀眾並失去公信力，總裁與新聞部主管在內部信件中坦承錯誤，並引咎辭職。

戴維自2020年9月起出任BBC總裁，負責監督公司整體營運與節目內容，是機構最高的編輯與行政領導人。他之前曾擔任BBC Studios執行長7年，並曾任職於寶僑與百事公司。

圖內斯自2022年起擔任BBC新聞部執行長，負責新聞與時事節目運作，旗下團隊約有6000人，過去曾任英國獨立電視新聞社（ITN）執行長，2013年出任美國國家廣播公司（NBC）總裁。

CNN分析，不只是川普紀錄片剪輯爭議，BBC幾乎每天都面臨以哈戰爭報導的爭議，以及來自競媒的頻繁攻擊。BBC今年初也因紀錄片Gaza: How to Survive a Warzone旁白者是哈瑪斯高官之子，遭批違反編輯準則並下架，戴維事後致歉。BBC則強調戰爭報導全面深入，呼籲外界以整體表現評價，但政治化爭議仍掩蓋其努力。

另一個因素是英國政府即將審查BBC的皇家特許狀。BBC自1922年依據皇家特許狀設立，這是決定BBC資金來源與營運架構的根本文件。現行文件將於2027年底到期，英國家庭依規定每年須支付174.5英鎊（約7276台幣）授權費，收看BBC節目與服務。部分保守派領袖批評，這種收費制度在Netflix與Spotify等串流平台時代已顯得過時，並多次批評BBC存在政治偏見。