快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

美政府停擺 50億美元北約軍售延宕恐殃烏克蘭

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

Axios新聞網引述美國國務院的估算資料指出，有價值超過50億美元、用以支援北約盟國的武器出口，因政府關門而延宕。

美國國會兩黨因在支出法案陷入僵局，使聯邦政府10月1日零時進入關門狀態，當前這場已40天的政府停擺已創史上最長紀錄。隨各聯邦部門公務員被迫休假、計畫暫停、作業放緩，衝擊影響正不斷擴大。

一名國務院高層告訴Axios：「這的的確確正嚴重損害我們與盟友及夥伴的關係，也損及美國國防產業向海外交付關鍵裝備的能力。」

這名官員指出，受影響的武器交付項目包括要給丹麥、克羅埃西亞及波蘭等盟國所需的先進中程空對空飛彈（AMRAAM）、神盾作戰系統（Aegis combatsystems）以及高機動多管火箭系統（HIMARS）。

當前美方對北約盟國的軍售有一定比例會轉交烏克蘭，使得衝擊面有可能比想像更廣。

官員表示，目前待處理的交易包括兩類：一是美國政府直接對北約盟國的武器銷售，另一是美國軍工企業外銷武器所需的出口許可。

依據美國「武器出口管制法」（Arms Export ControlAct），所有武器銷售提案需經國會審查。然而，許多國務院負責向國會相關委員會幕僚簡報、確保審查程序的人員，因政府關門被迫休假，導致進度延宕。

國務院高層向Axios透露，上個月國務院政軍局（Bureau of Political-Military Affairs）支援軍售作業的人力僅剩正常時期的1/4。

美國國防 國務院 北約

延伸閱讀

美國反無人機系統部署波蘭 提升北約東翼防空能力

北約面對俄羅斯威脅 測試東翼戰備能力

回應對台F-16V軍售延宕！美承包商：與美政府合作加快時程

羅馬尼亞證實：美關注邊境、印太 將縮減北約東翼駐軍

相關新聞

1天2高層下台！BBC人事地震史無前例 CNN揭原因不光是川普

英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）9日雙雙請辭，...

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府自10月1日關門至今進入第40天，國會兩黨於當地時間9日終於出現突破。多名參議...

川普再喊普發6萬元關稅分紅！1類人恐被排除 美財長回應耐人尋味

南華早報報導，美國共和黨最近在地方選舉失利之際，美國總統川普9日稱，政府計畫向美國公民發放每人至少2000美元的關稅收入...

川普喊每人爽領6萬元關稅紅利！貝森特急忙緩頰：非直接發錢而是減稅

美國財政部長貝森特表示，總統川普所提到、美國民眾可能獲得至少2,000美元（新台幣約台幣6.2萬元）「關稅紅利」的構想，...

邁出結束政府停擺的第一步！美國參議院通過程序表決 8名民主黨人讓步

CNN報導，美國參議院9日以60票贊成、40票反對通過臨時預算法案的程序性表決，成功打破民主黨的冗長辯論（filibus...

美史上最長政府停擺近尾聲 參院中間派民主黨讓步達協議

創下美史最長紀錄的政府停擺有望告終。根據知情人士，參議院部分中間派民主黨議員同意支持為部分部會與機構提供未來一年的資金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。