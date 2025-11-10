傳中國擬放寬稀土出口規範 但未達川普所盼全面鬆綁
業界人士表示，中國已開始制定新的稀土出口許可制度，可能加快輸出流程，但不太可能如華府所希望般完全取消相關限制。
路透社報導，兩名知情人士透露，中國商務部已告知部分稀土出口商，未來可申請新的精簡出口許可，並在產業簡報中說明所需提交的文件。
中國生產全球逾九成的稀土加工品和稀土磁材，這些材料對汽車、飛彈等產品至關重要，因此出口限制已成為北京與華府貿易角力中的最強槓桿之一。
美國總統川普與中國國家主席習近平達成協議後，中國上週表示將暫停10月起實施的一年期稀土出口限制。
然而，中國商務部尚未針對4月啟動、曾擾亂全球供應鏈的更廣泛管控措施公開說明。
白宮昨天指出，中國已同意推出「一般許可」，並將此視為中國實際上結束稀土出口管制。
但另有三名消息人士說，中方私下表示仍在制定新的許可制度，其中一人表示可能需時數月。
業內人士表示，新許可並不代表中國4月啟動的廣泛稀土出口管制已經解除。
中國商務部未立即回覆路透社置評請求。
兩名消息人士說，新許可有效期將為時一年，並可能允許更大出口量。企業目前正在準備文件，而新制度將要求提供更多買方資訊。
消息人士預期年底前會有更明確的細節。
部分中國稀土公司表示，目前尚未收到相關通知。
一些產業界人士指出，涉及國防或其他敏感用途的買方可能較難取得一般許可。
中國4月起實施並在10月擴大的稀土出口規範，要求出口商每批貨都必須申請許可，手續繁瑣冗長，買家抱怨導致出口延誤。今年5月曾因此引發供應短缺，一度讓部分汽車產業停擺。
自4月以來，歐盟企業已提交約2000件出口申請，其中僅略超過一半獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言