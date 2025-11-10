傳中國擬放寬稀土出口規範 但未達川普所盼全面鬆綁

快訊

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

業界人士表示，中國已開始制定新的稀土出口許可制度，可能加快輸出流程，但不太可能如華府所希望般完全取消相關限制。

路透社報導，兩名知情人士透露，中國商務部已告知部分稀土出口商，未來可申請新的精簡出口許可，並在產業簡報中說明所需提交的文件

中國生產全球逾九成的稀土加工品和稀土磁材，這些材料對汽車、飛彈等產品至關重要，因此出口限制已成為北京與華府貿易角力中的最強槓桿之一。

美國總統川普與中國國家主席習近平達成協議後，中國上週表示將暫停10月起實施的一年期稀土出口限制。

然而，中國商務部尚未針對4月啟動、曾擾亂全球供應鏈的更廣泛管控措施公開說明。

白宮昨天指出，中國已同意推出「一般許可」，並將此視為中國實際上結束稀土出口管制。

但另有三名消息人士說，中方私下表示仍在制定新的許可制度，其中一人表示可能需時數月。

業內人士表示，新許可並不代表中國4月啟動的廣泛稀土出口管制已經解除。

中國商務部未立即回覆路透社置評請求。

兩名消息人士說，新許可有效期將為時一年，並可能允許更大出口量。企業目前正在準備文件，而新制度將要求提供更多買方資訊。

消息人士預期年底前會有更明確的細節。

部分中國稀土公司表示，目前尚未收到相關通知。

一些產業界人士指出，涉及國防或其他敏感用途的買方可能較難取得一般許可。

中國4月起實施並在10月擴大的稀土出口規範，要求出口商每批貨都必須申請許可，手續繁瑣冗長，買家抱怨導致出口延誤。今年5月曾因此引發供應短缺，一度讓部分汽車產業停擺。

自4月以來，歐盟企業已提交約2000件出口申請，其中僅略超過一半獲准。

