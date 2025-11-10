美最長政府停擺有解？參院法案取得民主黨10人相挺

快訊

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天表示，已爭取到約10個民主黨議員相挺，有望通過一項撥款法案結束當前這場已40天、創史上最長的政府關門。

華盛頓郵報指出，目前討論中的法案內容未包含民主黨人堅持的「平價醫療法」（ACA）補助追加。不過即便法案在參議院通過，仍需眾議院也通過，並獲總統川普簽署才能恢復政府運作。

參議院多數黨領袖、南達科他州共和黨聯邦參議員圖恩（John Thune）今天告訴媒體「協議快要成了」，但他也語帶審慎表示還得再評估票數。

根據5名熟悉內部討論的不具名消息人士透露，約有10名民主黨參議員願支持參議院共和黨人的提案，已接近通過所需的60票門檻。

參議院這份兩黨妥協方案最終若能成功，將可讓聯邦政府重新開門至明年1月30日，但這份法案不會延長即將於年底到期的平價醫療法補助。圖恩表示，待政府恢復運作後他們願另就延長補助的法案單獨表決；協商者計劃將表決時間安排在12月。

參議院的法案內另含撤銷川普在政府關門期間推動的超過4000名聯邦公務員裁撤，並加入相關條款防止在1月30日前進一步裁員；此外也將撥款給補充營養援助計畫（SNAP,即食物券發放），以延續至2026年9月底。

民主黨人先前警告，若不延長，明年數百萬美國人的健保保費將飆漲。

然而大多數民主黨人堅持共和黨應先同意延長補助，才同意結束政府關門；眾議院議長、共和黨聯邦眾議員強生（Mike Johnson）也尚未承諾會讓眾議院同樣就延長補助案進行表決，川普與許多共和黨人至今也仍不支持健保補助。

華爾街日報指出，參議院撥款委員會今天公布3項完整的年度撥款法案，涵蓋退伍軍人計畫、軍事住宅建設及農業部、國會部門的經費，另提出一項可支應政府其他部門開支到明年1月30日的臨時撥款法案，內含撤銷公務員裁員條款。

但任何協議最終仍需獲眾議院批准，而眾議院自9月19日起便未再開會。眾議院議長強生已通知議員，若參議院通過撥款法案，他將給議員們48小時返回開會。

美國國會兩黨因在支出法案陷入僵局，使聯邦政府10月1日零時進入關門狀態，當時兩黨主要就是卡在健保補貼問題。（編譯：陳亦偉）1141010

