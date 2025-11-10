川普再喊普發6萬元關稅分紅！1類人恐被排除 美財長回應耐人尋味

南華早報報導，美國共和黨最近在地方選舉失利之際，美國總統川普9日稱，政府計畫向美國公民發放每人至少2000美元的關稅收入分紅（約6.1萬台幣），高收入族群將被排除，此外並無有關時程的具體細節。美國財長貝森特受訪態度保留，稱尚未與川普討論這項構想，而這筆分紅可能藉由減稅機制落實，根據美媒報導，他並未提到普發現金。

民主黨4日在多個地方大選大獲全勝，川普陣營內部出現批評聲音，認為他未能關注核心選民的經濟需求。這些選民原本期盼他兌現降低生活成本的競選承諾，但美國通膨率仍停留在約3%，民眾普遍抱怨物價偏高。

在這個背景下，川普9日發文為第二任經濟政策辯護，強調關稅將為美國帶來「數兆美元收入」，足以協助償還龐大國債，並宣稱「反對關稅的人都是傻子！」他形容美國是「全球最富有、最受尊敬的國家」，並宣稱國內「幾乎沒有通膨、股市創歷史新高」。

對此，新聞網站POLITICO報導，財長貝森特受訪美國廣播公司（ABC）政論節目「本周」（This Week）表示，關稅在短期內確實能為政府帶來可觀收入，但川普政府的長遠目標並非籌錢，而是透過推動製造業回流美國，以「重新平衡貿易」。他指出，隨著製造業擴張，關稅收入雖將減少，但整體稅收將因此增加。

至於川普承諾的每人2000美元分紅，貝森特在節目中語帶保留稱，分紅可能會以不同形式落實。他表示尚未就此與川普討論，他進一步指出，這筆分紅或許將透過川普施政議程中的減稅措施實現，例如取消對小費與加班費的課稅等。

川普近來也積極辯護其關稅政策。美國最高法院於11月5日審理撤銷關稅的訴訟案後，多名大法官對政策合法性表達質疑，認為部分關稅可能被推翻。若裁決不利於川普，政府恐需退還超過1000億美元關稅收入，重創其第二任期的經濟政策核心。