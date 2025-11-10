美史上最長政府停擺近尾聲 參院中間派民主黨讓步達協議

創下美史最長紀錄的政府停擺有望告終。根據知情人士，參議院部分中間派民主黨議員同意支持為部分部會與機構提供未來一年的資金，讓政府得以恢復運作的一項協議。

根據協議，國會將通過為農業部、退伍軍人事務部及國會本身提供全年資金，同時讓其他機關暫獲資金直至明年1月30日。法案內容包括支付薪資給被迫休假的政府員工、恢復對州與地方政府暫停發放的聯邦款項，並召回在停擺期間被裁的公務員。

參議院預計周日舉行程序性表決。如果表決通過，參議院需要全體議員同意，才能迅速結束政府停擺局面。任何一名參議員都可能讓程序延宕數日。接著眾議院必須通過法案，才能讓政府重新運作，眾議院議長強生表示，會提前兩天通知議員返院表決。

但眾院能否通過法案仍是未知數。民主黨領袖強調，若即將到期的平價醫療法（Obamacare）補貼未能納入協議，就不會支持；保守派共和黨議員則要求法案必須能提供整個政府至明年9月30日的資金。

這項讓雙方都能保住顏面的協議，距離參眾兩院民主黨領袖原本的訴求人仍有很大的落差。他們原本要求延長Obamacare補貼，並撤銷今年稍早共和黨通過的醫療補助（Medicaid）削減案。