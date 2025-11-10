快訊

會有颱風假嗎？鳳凰侵襲率上升 5縣市機率逾90%

剪接拼接川普演說帶風向…挨轟假新聞 BBC總裁為紀錄片辭職

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

美史上最長政府停擺近尾聲 參院中間派民主黨讓步達協議

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
創下美史最長紀錄的政府停擺危機有望很快告終。圖為華府國會大廈。路透
創下美史最長紀錄的政府停擺危機有望很快告終。圖為華府國會大廈。路透

創下美史最長紀錄的政府停擺有望告終。根據知情人士，參議院部分中間派民主黨議員同意支持為部分部會與機構提供未來一年的資金，讓政府得以恢復運作的一項協議。

根據協議，國會將通過為農業部、退伍軍人事務部及國會本身提供全年資金，同時讓其他機關暫獲資金直至明年1月30日。法案內容包括支付薪資給被迫休假的政府員工、恢復對州與地方政府暫停發放的聯邦款項，並召回在停擺期間被裁的公務員。

參議院預計周日舉行程序性表決。如果表決通過，參議院需要全體議員同意，才能迅速結束政府停擺局面。任何一名參議員都可能讓程序延宕數日。接著眾議院必須通過法案，才能讓政府重新運作，眾議院議長強生表示，會提前兩天通知議員返院表決。

但眾院能否通過法案仍是未知數。民主黨領袖強調，若即將到期的平價醫療法（Obamacare）補貼未能納入協議，就不會支持；保守派共和黨議員則要求法案必須能提供整個政府至明年9月30日的資金。

這項讓雙方都能保住顏面的協議，距離參眾兩院民主黨領袖原本的訴求人仍有很大的落差。他們原本要求延長Obamacare補貼，並撤銷今年稍早共和黨通過的醫療補助（Medicaid）削減案。

議員 法案 民主黨

延伸閱讀

美國政府重啟 出現轉機

美政府關門航班大亂 農業、醫療也受波及

WSJ：3場大勝開拓民主黨復興之路 共和黨應視為「預警」

川普稱政府不開門就不發SNAP 白宮澄清

相關新聞

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府自10月1日關門至今進入第40天，國會兩黨於當地時間9日終於出現突破。多名參議...

川普再喊普發6萬元關稅分紅！1類人恐被排除 美財長回應耐人尋味

南華早報報導，美國共和黨最近在地方選舉失利之際，美國總統川普9日稱，政府計畫向美國公民發放每人至少2000美元的關稅收入...

川普喊每人爽領6萬元關稅紅利！貝森特急忙緩頰：非直接發錢而是減稅

美國財政部長貝森特表示，總統川普所提到、美國民眾可能獲得至少2,000美元（新台幣約台幣6.2萬元）「關稅紅利」的構想，...

美史上最長政府停擺近尾聲 參院中間派民主黨讓步達協議

創下美史最長紀錄的政府停擺有望告終。根據知情人士，參議院部分中間派民主黨議員同意支持為部分部會與機構提供未來一年的資金，...

美政府停擺露曙光 參院擬最快周日表決 美股期指聞聲上漲

美國參院正加緊兩黨協商，設法結束這場已創紀錄政府停擺僵局。參院多數黨領袖圖恩表示，最快可能在10日表決，但也警告談判過程...

美國政府重啟 出現轉機

美國政府截至9日已關門40天，持續改寫史上最長關門紀錄，參議院上周末臨時開會，是政府關門以來首度周末加班化解危機，共和黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。