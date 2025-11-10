川普喊每人爽領6萬元關稅紅利！貝森特急忙緩頰：非直接發錢而是減稅

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長貝森特。美聯社
美國財政部長貝森特表示，總統川普所提到、美國民眾可能獲得至少2,000美元（新台幣約台幣6.2萬元）「關稅紅利」的構想，可能會透過川普今年稍早簽署的經濟政策法案中所通過的減稅措施來落實。

川普周日（9日）稍早在社群媒體上發文，嘲諷那些反對他關稅措施的人是「傻瓜」，表示美國現在是世界上「最富有、最受尊敬的國家，而且幾乎沒有通膨，還有創紀錄的股市」。川普接著表示，「每人（不含高所得的人）將獲得至少2,000美元的紅利」。

稍後，貝森特在美國廣播公司（ABC）的「This Week」節目中被問到此事。貝森特回答說，他尚未就此構想與總統討論過，但指出「這2,000美元的紅利可能以多種形式實現，有很多種方式」。

貝森特說：「它可以是我們目前在總統經濟措施中見到的減稅措施，例如小費免稅、加班費免稅、社會安全福利免稅，或汽車貸款利息可扣抵。」

在更早前，川普就曾提到可能利用關稅收入發放刺激經濟的支票，包括在10月提議發放價值1,000美元到 2,000美元的支票，8月也曾提出發放600美元的退稅支票。發放此類支票可能需要國會批准。然而，貝森特在節目中的最新發言，等同是淡化了退稅支票的可能性，暗示美國民眾可能會見到的是稅金減免。

自從美國最高法院在11月5日就挑戰關稅政策的訴訟進行辯論以來，川普已加強捍衛其關稅措施。多位大法官顯然對關稅的合法性持懷疑態度，這代表許多關稅可能被推翻的可能性提高，進而迫使政府退還超過1,000億美元關稅收入，並動搖他第二任期的重要政策基石。

川普表示，如果最高法院裁決對他不利，將對美國造成「災難性」後果。

關稅案的部分涉及川普在4月2日「解放日」宣布的對等關稅，該措施對大多數美國進口商品依原產國不同徵收10%至50%的稅率。川普表示，這些關稅是為了解決長期存在的國際貿易逆差問題。

關於政府辯護關稅措施的一個爭議點是：關稅收入是否實質上構成稅收，因為憲法將稅收這一籌集財政收入的權力賦予國會。首席大法官羅伯茲（John Roberts）指出，稅收「一直是國會的核心權力」。

然而，川普一直強調關稅所帶來的收入，以及這筆錢的用途潛力。根據川普周日的社群貼文，美國「正收取數兆美元，而且很快將開始償還我們高達37兆美元的巨額國債」。

當貝森特被主持人問到關於川普這些言論時，貝森特進一步解釋說：「在未來幾年內，我們可能會收到數兆美元，但關稅的真正目標是重新平衡貿易，並且讓它變得更加公平。」

川普 美國 貝森特

