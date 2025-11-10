美國政府關門 感恩節將至…空中交通恐停擺

美國政府關門39天，國內包括飛航、農業與醫療都出現大混亂，但共和與民主黨兩黨仍不願妥協。7日與8日每天分別約有6到7千多架航班延遲、上千架班機取消，農業補助與醫療補助也發不出來。但民主黨在國會堅持要將醫療改革納入協商，遭到共和黨否決，雙方持續僵持不下，讓政府無法開門。

2025-11-09 14:43