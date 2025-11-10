美國政府重啟 出現轉機

美國政府截至9日已關門40天，持續改寫史上最長關門紀錄，參議院上周末臨時開會，是政府關門以來首度周末加班化解危機，共和黨領袖8日透露，兩黨協商已出現正面轉機，正努力達成暫時重啟政府的協議，以及通過確保一些機構今年度不會斷炊的法案。

參院共和黨領袖熊恩（John Thune）表示，參院目標是通過新臨時措施，讓農業部、退伍軍人事務部、食品藥物管理局（FDA）及國會在明年9月30日之前都不會沒錢可用，比其他機構可能只能撐到明年1月31日更久。

他被問到過去24小時兩黨協商是否樂觀時說，「沒錯，我是這麼認為」。

醫療保健補貼是兩黨爭執不下的癥結，民主黨提議延長俗稱「歐記健保」的平價醫療法案（Affordable Care Act）補貼一年，但共和黨拒絕。參議院9日將再次開會，如果要打破政府關門僵局，共和黨可能至少需要獲得八名民主黨人支持，熊恩未透露共和黨將如何回應民主黨延長健保補貼的要求。

美國政府關門已導致糧食券延後發放，航班也陷入混亂，光是8日就有5,000多個航班延誤。

川普政府官員上周下令航空公司開始在美國40座繁忙機場減班，如果國會無法敲定終結政府關門的解決方案，航空業者本周將被迫再砍數百個航班，減班比率可能上升至10%。