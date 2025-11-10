快訊

2026大選 綠憂「總統因素」影響縣市長初選

打擊毒駕！為解執法困境 唾液毒品快篩最快本月上路

美國政府重啟 出現轉機

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國政府截至9日已關門40天，持續改寫史上最長關門紀錄，參議院上周末臨時開會，是政府關門以來首度周末加班化解危機，共和黨領袖8日透露，兩黨協商已出現正面轉機，正努力達成暫時重啟政府的協議，以及通過確保一些機構今年度不會斷炊的法案。

參院共和黨領袖熊恩（John Thune）表示，參院目標是通過新臨時措施，讓農業部、退伍軍人事務部、食品藥物管理局（FDA）及國會在明年9月30日之前都不會沒錢可用，比其他機構可能只能撐到明年1月31日更久。

他被問到過去24小時兩黨協商是否樂觀時說，「沒錯，我是這麼認為」。

醫療保健補貼是兩黨爭執不下的癥結，民主黨提議延長俗稱「歐記健保」的平價醫療法案（Affordable Care Act）補貼一年，但共和黨拒絕。參議院9日將再次開會，如果要打破政府關門僵局，共和黨可能至少需要獲得八名民主黨人支持，熊恩未透露共和黨將如何回應民主黨延長健保補貼的要求。

美國政府關門已導致糧食券延後發放，航班也陷入混亂，光是8日就有5,000多個航班延誤。

川普政府官員上周下令航空公司開始在美國40座繁忙機場減班，如果國會無法敲定終結政府關門的解決方案，航空業者本周將被迫再砍數百個航班，減班比率可能上升至10%。

共和黨 美國 民主黨

延伸閱讀

美政府關門航班大亂 農業、醫療也受波及

感恩節套餐變便宜內容卻縮水 川普宣揚政績被打臉

WSJ：3場大勝開拓民主黨復興之路 共和黨應視為「預警」

川普稱政府不開門就不發SNAP 白宮澄清

相關新聞

美國政府重啟 出現轉機

美國政府截至9日已關門40天，持續改寫史上最長關門紀錄，參議院上周末臨時開會，是政府關門以來首度周末加班化解危機，共和黨...

全球婚齡最長夫妻！兩人年齡加起來216歲 親曝相守83年秘訣

衛報報導，美國佛羅里達州邁阿密的吉騰斯夫婦──萊爾（Lyle Gittens）與艾莉諾（Eleanor Gittens）...

美政府關門航班大亂 農業、醫療也受波及

美國政府關門39天，國內包括飛航、農業與醫療都出現大混亂，但共和與民主黨兩黨仍不願妥協。7日與8日每天分別約有6到7千多架航班延遲、上千架班機取消，農業補助與醫療補助也發不出來。但民主黨在國會堅持要將醫療改革納入協商，遭到共和黨否決，雙方持續僵持不下，讓政府無法開門。

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

每日郵報報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日出席一場公開對談，無預警遭一名律師衝上台高喊要遞交傳票...

最高法院暫允川普政府免發全額糧食券 數百萬家庭希望又落空

是否全額發放俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)法律爭議，終於鬧到最高法院。最高法院7日發出緊急命令，川普政...

報告：川普嚴核留學生簽證 未明顯影響外籍新生人數

盡管先前各方預測，受到川普政府嚴核嚴查學生簽證影響，今秋來美留學生人數將大幅下降，但根據國土安全部最新報告，截至10月全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。