UPS貨機空難釀14死 美國FAA下令MD-11停飛受檢
國際包裹快遞運輸商優比速（UPS）一架MD-11F貨機4日墜毀於美國肯塔基州，造成14人喪命，美國聯邦航空總署（FAA）今天下令，所有MD-11貨機停飛接受檢查。
法新社報導，優比速一架麥道公司（McDonnellDouglas）的MD-11F貨機4日從肯塔基州路易維爾市（Louisville）當地機場起飛，但不久後就墜毀地面，目前增至14人死亡。
失事的飛機製造於1991年，由麥道公司生產，該公司之後在1997年被併入波音（Boeing）。
優比速和聯邦快遞公司（FedEx）近日停飛了MD-11機隊。波音公司指出，已建議所有相關業者停飛MD-11。
美國聯邦航空總署今天發布緊急指令，「禁止繼續飛行，直到這款飛機經過檢查並執行所有可應用的除錯措施」。
這項緊急指令適用於MD-11和MD-11F，美國聯邦航空總署還提到，4日空難的失事貨機在起飛過程中，左側發動機脫落機體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言