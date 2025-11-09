快訊

朱孝天不受控被消失？F4確定「3缺1」 相信音樂終於全說了

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

全球婚齡最長夫妻！兩人年齡加起來216歲 親曝相守83年秘訣

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國佛羅里達州邁阿密的吉騰斯夫婦，萊爾（左）與艾莉諾（右）近日獲認證成為「全球婚齡最長夫婦」兼「世上最長壽夫妻」。圖/截自@PaxStrategia在Ｘ的照片
美國佛羅里達州邁阿密的吉騰斯夫婦，萊爾（左）與艾莉諾（右）近日獲認證成為「全球婚齡最長夫婦」兼「世上最長壽夫妻」。圖/截自@PaxStrategia在Ｘ的照片

衛報報導，美國佛羅里達州邁阿密的吉騰斯夫婦──萊爾（Lyle Gittens）與艾莉諾（Eleanor Gittens）近日獲認證成為「全球婚齡最長夫婦」，從1942年結婚至今攜手走過83個年頭，他們同時是「世上最長壽夫妻」，年齡加總超過216歲。吉騰斯夫婦近日受訪，分享長久維繫感情的秘訣是「彼此相愛」。

根據長壽研究網站LongeviQuest在11月4日公布的資料，吉騰斯夫婦是在巴西人迪諾（Manoel Dino）過世後成為全球婚齡最長夫妻。迪諾享年106歲，與102歲的妻子瑪麗亞（Maria Dino）結婚85年，迪諾夫婦自2025年2月起一直是這項紀錄的保持者。

當被問及結婚83年的秘訣時，107歲的艾莉諾毫不猶豫說「我們彼此相愛」，108歲的萊爾也回答「我愛我的妻子」。

LongeviQuest指出，吉騰斯夫婦不僅婚齡最長，合計年齡超過216歲，也是「史上最長壽夫妻」。他們的愛情穿越戰火與時代，仍相伴至今。

兩人於1941年在一場大學籃球賽相識，隔年在二戰徵召壓力下仍決定結婚。萊爾從喬治亞州軍營請了三天假趕回迎娶艾莉諾，搭乘種族隔離列車完成這段難忘旅程。

婚後不久，萊爾被派往義大利前線，艾莉諾懷著身孕留在紐約工作撫養孩子，夫妻倆靠信件維繫感情。艾莉諾記得，當時軍中會審查書信，信中塗黑的地方比看得見的內容還多。

戰後他們定居紐約，一起考上公職和四處旅遊，艾莉諾更在69歲時取得城市教育博士學位，之後兩人為了離女兒更近便搬到邁阿密。

一路走來兩人的感情仍始終如一，萊爾笑說：「我很高興能在她身邊，我們一起做過好多事，也依然享受每天在一起的時光。」

萊爾 結婚 夫妻

延伸閱讀

兩人加起來216歲 世上最長壽夫妻分享健康和婚姻秘訣

【重磅快評】比魯莽更魯莽的事 就是「萊爾」那張嘴

【重磅快評】朝野鬥雞當家 李文忠戳破萊爾校長謊言

國慶致詞遭綠圍剿 韓國瑜臉書卻讚聲爆表：比萊爾校長更像總統

相關新聞

全球婚齡最長夫妻！兩人年齡加起來216歲 親曝相守83年秘訣

衛報報導，美國佛羅里達州邁阿密的吉騰斯夫婦──萊爾（Lyle Gittens）與艾莉諾（Eleanor Gittens）...

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

每日郵報報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日出席一場公開對談，無預警遭一名律師衝上台高喊要遞交傳票...

美政府關門航班大亂 農業、醫療也受波及

美國政府關門39天，國內包括飛航、農業與醫療都出現大混亂，但共和與民主黨兩黨仍不願妥協。7日與8日每天分別約有6到7千多架航班延遲、上千架班機取消，農業補助與醫療補助也發不出來。但民主黨在國會堅持要將醫療改革納入協商，遭到共和黨否決，雙方持續僵持不下，讓政府無法開門。

最高法院暫允川普政府免發全額糧食券 數百萬家庭希望又落空

是否全額發放俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)法律爭議，終於鬧到最高法院。最高法院7日發出緊急命令，川普政...

報告：川普嚴核留學生簽證 未明顯影響外籍新生人數

盡管先前各方預測，受到川普政府嚴核嚴查學生簽證影響，今秋來美留學生人數將大幅下降，但根據國土安全部最新報告，截至10月全...

參院罕見周六開會協商 ACA補貼談不攏、政府重啟仍無解

參院罕見在8日周六召開協商會議，希望盡快結束政府停擺僵局，不過川普總統暗示共和黨不會與民主黨妥協，因此目前仍不見任何政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。