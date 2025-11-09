美政府關門航班大亂 農業、醫療也受波及

快訊

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
美國政府因預算無法獲得共識，已經關門39天，導致每日有6千多航班延遲、1千多航班遭取消。（中央社）

美國政府關門39天，國內包括飛航、農業與醫療都出現大混亂，但共和與民主黨兩黨仍不願妥協。7日與8日每天分別約有6到7千多架航班延遲、上千架班機取消，農業補助與醫療補助也發不出來。但民主黨在國會堅持要將醫療改革納入協商，遭到共和黨否決，雙方持續僵持不下，讓政府無法開門。

感恩節航班恐大混亂

根據《英國廣播公司》報導，美國聯邦航空總署（FAA）近日宣布，因應美國政府關門，減少全美40座最繁忙機場約10%的飛航管制員數量，由於是沒工作無薪水，這些人感到相當疲憊，且生活也出現許多問題。這次也是美國政府有史以來單一一次關門最久的時間，美國航空也呼籲政府儘速結束關門、給航管員發薪水。

NPR》提到，美國將迎來感恩節假期，若飛航業務一直無法恢復，屆時恐會天下大亂，還有一些食物補助計畫也因為聯邦經費沒撥下來而停擺，例如提供低收入家庭食物、購買營養食品的「補充營養援助計畫」，川普政府雖然表示會儘速重啟，但可獲得的食物量因政府關門，必然會有減少。

兩黨僵持開門無解

由於美國民主與共和兩黨對於總預算案有不同意見，民主黨堅持不同意共和黨的短期支出計畫，且要求共和若要重啟政府，就必須要討論醫療保險等相關議題，但共和黨目前也拒絕妥協；民主黨除了發動冗長議事杯葛外，也不是沒有提折衷方案，但同樣遭到共和黨否決。

共和黨雖然在兩院國會都有多數，但近來美國的地方選舉多對民主黨有利，加上美國兩黨的黨紀相對寬鬆，因此共和黨無法在兩院強行表決通過預算。《奇摩財經》提到，川普對此相當不滿，尤其近來選舉支持民主黨者，更堅持總預算需要納入川普不喜歡的健保。

