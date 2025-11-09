敘利亞總統首訪華府 夏拉歷史之旅將會川普

快訊

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
敘利亞總統夏拉。路透
敘利亞國家通訊社報導，敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）今天抵達美國進行歷史性訪問。聯合國安全理事會先前已通過美國提議，解除對夏拉制裁。

法新社報導，夏拉領導的反對武裝勢力，去年底推翻長期執政的阿塞德（Bashar al-Assad）。他此行10日將前往白宮會見美國總統川普，分析家指出，這是敘利亞1946年獨立以來，總統首次訪問華府。

川普5月訪問中東期間，時任臨時領袖的夏拉在利雅德（Riyadh）首次與川普會面。

美國敘利亞問題特使巴瑞克（Tom Barrack）本月初表示，夏拉「有望」簽署協議，加入由美國領導的國際聯盟，打擊伊斯蘭國（IS）。

駐敘利亞的外交消息人士表示，美國計劃在大馬士革（Damascus）附近建立軍事基地，「協調人道援助，觀察敘利亞與以色列之間的事態發展」。

美國國務院7日決定將夏拉自黑名單移除，這項決定如同外界預期。

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，夏拉政府持續滿足美國要求，包括努力尋找失蹤的美國公民，移除任何剩餘的化學武器。

皮戈特補充說，美國將夏拉從黑名單中移除，將促進「區域安全與穩定，以及一個包容各方、由敘利亞主導，屬於敘利亞的政治進程」。

夏拉曾於9月拜訪聯合國，那是他首次踏上美國國土。這名前聖戰士是數十年來首名在聯合國大會發表演說的敘利亞總統。

夏拉領導的「沙姆解放組織」（HTS）曾與蓋達組織有關，但華盛頓7月已將其自恐怖組織名單中移除。

夏拉掌權後一直致力擺脫暴力歷史，展現溫和形象，以期獲得敘利亞人民與外國勢力認可。

敘利亞歷經13年殘酷內戰後，重建工作面臨巨大挑戰。世界銀行上個月估算，重建成本「保守估計」需2160億美元，預計夏拉將為敘利亞尋訪資金援助。

