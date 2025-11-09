共軍福建艦入列 美專家：北京不斷擴張軍力投射能力

快訊

中央社／ 華盛頓8日專電

共軍第3艘航空母艦福建艦本週稍早入列，華府智庫專家分析，美國應將此視為一記警鐘，這也提醒外界，解放軍不斷致力擴張並現代化其軍力投射能力；儘管中國有意在航艦數量及能力方面追上美國，但還需要多年時間。

中國媒體引述中共海軍報導，福建艦是現役噸位最大的艦艇，常駐地為三亞軍港。分析指出，福建艦如外界預期常駐三亞，主要是因應南海、台海複雜局勢。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）指出，福建艦是中國海軍的第3艘航空母艦，北京目前也正在建造第4艘。福建艦據報是中國技術最先進的航艦，配備電磁彈射系統。

美國退役海軍少將、現為「捍衛民主基金會」資深研究員的蒙哥馬利（Mark Montgomery）短評指出，這些航空母艦將成為中國海外軍力投射能力的重要一環，或是在美國放棄台灣時，可能作為中國對台強行施加其意圖的手段。

不過，他指出，一旦中國和美國或日本發生衝突，這些中國航艦「將淪為美國潛艦的活靶」。

「捍衛民主基金會」中國計畫研究分析員柏南（Jack Burnham）表示，中國航空母艦的最新進展提醒了外界，解放軍不斷努力擴張並現代化其軍力投射能力。毫無疑問地，北京仍記得1996年台海危機期間，2艘美國航艦在台灣外海所展現的嚇阻力。

1996年，為因應台灣海峽飛彈危機，美國當時派出2個航空母艦打擊群，迫使北京讓步。

「捍衛民主基金會」軍事及政治權力中心資深主任鮑曼（Bradley Bowman）認為，華府應將福建艦入列視為一記警鐘，但不需過度反應。北京正推行龐大的軍事現代化與擴張計畫，展現其在區域及全球的軍事野心。

鮑曼分析，「中國想在航空母艦的數量及能力方面追上美國，這需要多年的時間，但北京有決心要試圖縮小差距」。對華府而言，最大風險在於自滿及缺乏緊迫感。

綜合美媒報導，美軍目前擁有11艘現役航空母艦。

