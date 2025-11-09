美政府停擺衝擊航空業 連2天逾千航班取消

美國航空公司今天再次取消逾1000架次航班，這已是連續第2天，聯邦航空總署（FAA）因政府停擺而下令削減空中交通班次。

根據航班追蹤網站FlightAware數據，今天航班受到影響的情況續有增加，目前是旅行淡季，連續兩天取消班次都超過1000班。

今天下午，北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）機場已有130個進出航班被取消。

喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）、伊利諾州芝加哥（Chicago）、科羅拉多州丹佛（Denver）與紐澤西州紐華克（Newark）等機場也有大量航班延誤。

聯邦航空總署表示，目前針對全美商業航空公司的減班措施，先以40座重點機場為主，約影響4%航班，11日將再增加，14日會影響到10%航班。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）本周警告，如果政府停擺延繼續下去，會有更多空管人員無法上班，將再削減更多航班。

隨著政府停擺持續，空管人員已近一個月未領薪水，導致不少人請假，更加劇原本就人力短缺的危機。

美國國家空中交通管制員協會（National Air Traffic Controllers Association）表示，多數空管人員在政府停擺期間必須一周上班6天，還都是無薪加班，有些人甚至得兼差來付帳單。

觀光景點與假期配套行程已浮現出壓力。

升空航空集團（Elevate Aviation Group）執行長雷夫（Greg Raiff）表示：「這次停擺影響範圍極廣，從飛機貨運到人員出差、旅遊...這個效應會一波接一波遞延出去，連飯店賦稅、城市稅收都會受到衝擊。」