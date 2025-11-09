芝加哥移民執法爆槍響無人受傷 男嫌仍在逃
美國國土安全部（DHS）表示，芝加哥今天一場移民執法行動中，發生有男子朝美國邊境巡邏隊（USBP）開槍的事件；芝加哥警方表示，現場無人受傷。
路透社報導，國土安全部指出，涉案犯嫌駕駛一輛黑色吉普車，目前依然在逃。芝加哥警方表示，員警獲報後趕赴現場並封鎖周邊地區。
芝加哥警方發布聲明表示：「沒有接獲任何人遭槍擊的通報。」
今天這起事件發生時，芝加哥小村（Little Village）社區正因聯邦執法人員的移民突襲行動而爆發抗議。路透記者看到，1場移民突襲行動過後，警方與當地居民爆發爭執並拘捕1名男子。
國土安全部表示，今天執法行動期間，有「煽動者」朝邊境巡邏隊車輛投擲油漆罐和磚頭。
國土安全部在社群平台X發布聲明說：「過去兩個月，針對聯邦執法人員的攻擊與阻撓行為有上升趨勢。」
芝加哥各地及周邊郊區近來的多起突襲作業，包括本週1場在托兒所的突襲，都掀起抗議及激烈的逮捕行動。
川普政府在芝加哥啟動名為「中途閃擊行動」（Operation Midway Blitz）的移民執法後，芝加哥西郊廣景（Broadview）成為抗議焦點。昨天，超過10名媽媽在當地一處移民拘留中心外遭到逮捕。
芝加哥的移民掃蕩行動自9月展開，官方稱目標是追緝沒有合法居留權且具危險性的罪犯；根據國土安全部說法，這波行動已導致逾3000人被捕。遭捕人士包括美國公民及無犯罪紀錄者。
