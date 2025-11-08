聽新聞
0:00 / 0:00

感恩節大餐花多少？川普稱價格比去年低25% 外媒揭1數據打臉

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國零售商沃爾瑪販售的感恩節「感恩節餐菜籃」售價不到40美元（約台幣1239元），可供10人享用。美聯社
美國零售商沃爾瑪販售的感恩節「感恩節餐菜籃」售價不到40美元（約台幣1239元），可供10人享用。美聯社

美聯社報導，距離美國感恩節剩不到三周，民眾今年會在購買火雞和裝飾品方面花多少錢成為一個重大問題，特別是在食品雜貨比去年上漲2.7%之際。美國總統川普先前以零售商沃爾瑪（Walmart）販售的感恩節「感恩節餐菜籃」（Thanksgiving Meal Basket）為例，聲稱今年感恩節大餐的花費比去年減少25%。但美聯社指出，川普的數據具誤導性。

川普8日和匈牙利總理奧班舉行記者會時說：「我昨晚看見沃爾瑪發布聲明，他們已經這麼做很多年，今年感恩節大餐的花費將比去年減少25%。」

美聯社指出，川普的說法具有誤導性，並稱沃爾瑪今年感恩節餐菜籃的價格比去年減少25%，僅是因為今年餐菜籃包含的商品較少，且種類也不同，價格因此變得更實惠。

德州農工大學家畜經濟學家安德森（David Anderson）表示：「這不是在做同等的比較，對吧？這件事凸顯的是個別零售商吸引顧客的策略。」

沃爾瑪指出，今年感恩節餐菜籃售價不到40美元（約台幣1239元），可供10人享用，等同每人平均花費不到4美元（約台幣123元）。沃爾瑪去年推出的感恩節餐菜籃售價約56美元（約台幣1735元），可供八人享用，平均每人花費7美元（約台幣216元）。這樣看確實相當於減少25%的花費，具體取決於價格波動。沃爾瑪美國區總裁兼執行長弗納（John Furner）上月在領英（LinkedIn）發文，宣揚這項花費節省成果。

然而，今年感恩節餐菜籃內的產品和去年差異很大。例如，今年的感恩節餐菜籃內只有15項產品，去年的則有29項產品。此外，很多甜點都沒有了，包括胡桃派、迷你棉花軟糖、瑪芬預拌粉，還有一些鹹點如番薯、黃洋蔥和芹菜梗都消失。

沃爾瑪今年感恩節餐菜籃的一些產品也有更換。例如，去年的感恩節餐菜籃有12個夏威夷甜餐包，今年則換成12個餐包。品牌都是沃爾瑪自有品牌。提供的油炸洋蔥酥品牌從French's改為Kinder's。

另外，產品的份量也有所不同。例如，沃爾瑪去年向顧客承諾，感恩節餐菜籃內會有一隻重量約4.5至7.2公斤的火雞，今年的火雞則是約6.1公斤。同時，去年感恩節餐菜籃內有兩罐罐裝奶油蘑菇濃湯，今年只有一罐。

安德森說：「他們的營銷策略是，『嘿，這是一種更實惠的方式』，但這暗示『天啊，商品變貴很多』。我想這算是很好的行銷方式。」

感恩節 沃爾瑪 川普 美國 通膨

延伸閱讀

影／白宮會議「川普打瞌睡」現場媒體圍拍 加州州長狠酸：瞌睡唐又來！

第3所藤校低頭…康乃爾6000萬與川普政府和解 換解凍2.5億經費

上訴法院判發全額糧食券 川普政府求助最高法院

MLB／獲川普赦免 大都會隊傳奇史卓貝瑞：讓我徹底解脫

相關新聞

感恩節大餐花多少？川普稱價格比去年低25% 外媒揭1數據打臉

美聯社報導，距離美國感恩節剩不到三周，民眾今年會在購買火雞和裝飾品方面花多少錢成為一個重大問題，特別是在食品雜貨比去年上...

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎8日在X發文，先預祝大家感恩節快樂，隨後表示，若在佳節時分被解僱將痛苦難當，好險他...

前AV女優父子通吃！先和男友生2孩後嫁他兒 婚後疑斬首公公

2023年，美國一名男子喬納森（Johnathan Willette）慘遭殺害，被棍棒毆打後斬首，遺體還被潑上化學物質，至今仍未找到消失的頭顱。

紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票

因聯邦政府持續停擺，聯邦航空管理局(FAA)於11月7日宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛...

政府停擺難解 參院民主黨妥協案 共和黨速拒

聯邦政府停擺進入第37天。為打破逾月僵局，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)7日提案建議，將快到期的歐記健...

ICE拘留6.6萬非法移民創新高 川普上任10個月增近70%

聯邦移民及海關執法局(ICE)最新的拘留人數達6.6萬人，創歷史新高，預料隨著總統川普加強打擊非法移民，未來數字會再創紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。