感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。圖擷取自清崎X
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。圖擷取自清崎X

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎8日在X發文，先預祝大家感恩節快樂，隨後表示，若在佳節時分被解僱將痛苦難當，好險他都是自己當老闆

他寫道：「聘僱顧問業者Challenger, Gray & Christmas剛宣布，將有15.3萬名美國勞工被解雇。這讓我心碎，人生中比被裁員更痛的事並不多。」

「我從未被開除過，因為我是一名企業家...而非員工。但我朋友他爸有被裁員過，這種痛苦會蔓延至整個家庭。」

「如果你認識的人之中有人被解僱，特別是在這個假期季節，請對他更友善和慷慨。若合適的話，請送出關懷，只為了表達『我在乎』。」

「古希臘政治家伯里克里斯曾說過：『我們留給後世的，不是石碑上的碑文，而是刻在人們生命裡的印記。』」

老闆 感恩節 裁員 美國

延伸閱讀

Square Enix又裁員逾百人！研發重心回歸日本 七成QA工作將交由AI處理

亞馬遜、沃爾瑪擁抱AI 「就業創造者」開始裁員、凍結人力

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

消費信心疲軟加上AI轉型 全球企業加速裁員

相關新聞

感恩節大餐花多少？川普稱價格比去年低25% 外媒揭1數據打臉

美聯社報導，距離美國感恩節剩不到三周，民眾今年會在購買火雞和裝飾品方面花多少錢成為一個重大問題，特別是在食品雜貨比去年上...

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎8日在X發文，先預祝大家感恩節快樂，隨後表示，若在佳節時分被解僱將痛苦難當，好險他...

前AV女優父子通吃！先和男友生2孩後嫁他兒 婚後疑斬首公公

2023年，美國一名男子喬納森（Johnathan Willette）慘遭殺害，被棍棒毆打後斬首，遺體還被潑上化學物質，至今仍未找到消失的頭顱。

紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票

因聯邦政府持續停擺，聯邦航空管理局(FAA)於11月7日宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛...

政府停擺難解 參院民主黨妥協案 共和黨速拒

聯邦政府停擺進入第37天。為打破逾月僵局，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)7日提案建議，將快到期的歐記健...

ICE拘留6.6萬非法移民創新高 川普上任10個月增近70%

聯邦移民及海關執法局(ICE)最新的拘留人數達6.6萬人，創歷史新高，預料隨著總統川普加強打擊非法移民，未來數字會再創紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。