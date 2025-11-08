麥道MD-11飛機致命空難 UPS與FedEx宣布停飛

快訊

中央社／ 路易維爾8日綜合外電報導

國際快遞公司優比速一架麥道公司MD-11飛機，在美國肯塔基州發生重大空難後，優比速和聯邦快遞公司宣布，出於「高度謹慎考量」，決定停飛MD-11飛機機隊。

美聯社報導，這起空難4日發生在國際快遞公司優比速（UPS）位於路易維爾（Louisville）的全球空運樞紐世界港（Worldport），造成14人罹難，包括原定飛往檀香山的MD-11貨機上3名飛行員。

UPS與聯邦快遞公司（FedEx）表示，MD-11型機約占UPS機隊9%，在FedEx機隊中則占4%。

UPS昨天晚間發表聲明表示：「我們依據飛機製造商的建議，主動做出這項決定。對我們來說，沒有什麼比員工與我們所服務社區的安全更重要。」

聯邦快遞則透過電子郵件說，他們將在進行「基於製造商建議的徹底安全檢查」期間停飛相關機型。

麥道公司（McDonnell Douglas）在1997年併入波音公司（Boeing Co.），波音對於美聯社詢問這項建議背後理由的電子郵件暫未回覆。

根據航空分析公司睿思譽（Cirium）資料顯示，西部環球航空（Western Global Airlines）是美國唯一還在使用MD-11型機的其他貨運航空公司，該公司機隊中有16架MD-11，但其中12架已經封存。該公司截至今天清晨，尚未回覆美聯社在非上班時間發出的置評請求。

