川普向波特蘭部署國民兵 美國聯邦法官裁違法

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國一名聯邦法官今天裁定，總統川普向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「違法」，並下令永久禁止，讓川普在美國城市動用軍隊的行動遭遇司法挫敗。

法新社報導，共和黨籍的川普今年已將國民兵派往3座由民主黨執政的城市，包括洛杉磯、首都華盛頓與曼菲斯，但他試圖在波特蘭與芝加哥部署軍隊的行動，目前仍卡在法庭審理中。

川普多次稱波特蘭「飽受戰火蹂躪」，並指當地暴力犯罪猖獗，以此作為派兵的理由。

但川普提名的地區法院法官伊莫古特（KarinImmergut）駁回政府的主張。川普政府聲稱，針對正在進行的移民鎮壓發動抗議等同於叛亂，足以成為在俄勒岡州部署國民兵的理由。

伊莫古特寫道：「總統違法將國民兵聯邦化，違反了美國憲法第10修正案，這條修正案將憲法中未明文授予聯邦政府的權力『保留給各州』。」

她最後總結道：「關於把任何州的國民兵部署到俄勒岡州，本永久禁制令即刻生效並全面適用。」

這項裁決取代了伊莫古特先前暫時阻止派兵前往波特蘭的臨時命令。

路透社報導，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）今天發表聲明指出，川普是行使合法權力來保護聯邦官員。

傑克森說：「總統川普不會對困擾美國城市的目無法紀行為視而不見，我們預計更高等法院將還我們公道。」

