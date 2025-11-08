快訊

前AV女優父子通吃！先和男友生2孩後嫁他兒 婚後疑斬首公公

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女子涉嫌斬首自己的情夫兼公公。示意圖／AI生成
美國一名女子涉嫌斬首自己的情夫兼公公。示意圖／AI生成

2023年，美國一名男子喬納森（Johnathan Willette）慘遭殺害，被棍棒毆打後斬首，遺體還被潑上化學物質，至今仍未找到消失的頭顱。嫌疑人是身為喬納森兒媳婦的前AV女優德文（Devyn Michaels），然而此案並非單純的公媳不合——喬納森不只是德文的公公，還是她的男友以及她兩個孩子的爸。

根據《8NEWSNOW》報導，德文和喬納森沒有結婚，但有夫妻之實，交往期間還生育了兩個孩子，但德文卻和喬納森與前妻生的兒子德維爾（Deviere Willette）勾搭上，在他還未成年時就和他互傳親密照片和訊息，最後兩人邁入婚姻

檢方表示，喬納森擁有兩個孩子的監護權，為了「家庭關係穩定」，搬來和德文同居，但德文希望和丈夫及兩個孩子好好生活，不想要喬納森參與其中，唯一的方法就是「除掉他」。

德文的律師則有不同的看法，德維爾聲稱他和德文的婚姻裡沒有性生活，喬納森搬來後還把德維爾趕出家門，而且在命案發生前幾天，德文還傳訊息說德維爾是騙子，要求離婚，因此德維爾也有犯案動機。但沒有證據證明德維爾出現在案發現場，警方並未將他列為嫌疑人。

此案日前進入審判，但由於找不到頭顱以及凶器，調查阻礙重重。

婚姻 女優 命案 結婚 公公 媳婦 遺體 殺人

