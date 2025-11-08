快訊

最高院暫緩緊急撥款令 美政府免即時支付糧食援助

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國最高法院今天表示，總統川普政府不必立即支付在政府關門期間資金被凍結的「營養補充援助計畫」（SNAP）糧食福利，這項臨時命令使數以百萬計民眾的處境懸而未決。

法新社報導，下級法院本週原本裁定，川普政府必須在今天結束前，全額資助11月份的營養補充援助計畫。

下級法院命令政府動用應急資金，向各州支付一筆數十億美元的款項，以便他們能向約4200萬依賴營養補充援助計畫來購買食品雜貨的美國民眾發放糧食券。

大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）今天發布所謂行政暫緩執行令，暫停這項程序，並給予法院系統更多時間來考慮政府的請求。

今天稍早，司法部向最高法院提出上訴，稱唯有國會才有權力解決這場危機。

司法部寫道：「國會的核心權力在掌控財政，而行政部門的任務是在相互競爭的優先事項中分配有限的資源。」

但下級法院「將目前的政府關門視為有效許可，宣布聯邦政府破產並自命為受託人，負責在那些尋求有限剩餘聯邦資金的人當中，挑選出贏家和輸家」。

自從國會未能批准9月30日之後的資金以來，美國政府機構已逐漸陷入停擺，隨著各項福利計畫岌岌可危，民眾的痛苦與日俱增。

美國 司法 川普

