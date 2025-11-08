快訊

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐抓包「一落地就被逮」

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

綠營黨內初選競爭激烈！高雄市長選舉賭盤民調曝光 4人回應這樣說

讓錢更好用 美國中產階級掀海外定居潮

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國越來越多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負，成為一種不放棄美國公民身分下兼擁更多生活選擇的PlanB。

華爾街日報指出，過去在美國多半是富豪選擇海外定居，像是取得馬爾他或一些加勒比海國家昂貴的「黃金護照」，但如今顧問公司受理越來越多為一般專業人士或希望讓美元「更好用」、想減輕稅負或單純只是想過上更好生活的人，辦理海外長期居留簽證

全球顧問公司Nomad Capitalist創辦人韓德森（Andrew Henderson）說：「這就當Plan B。這些人買的是一種安心感—能選擇自己居住的地方、稅制及生活型態的自由。」

美國不同單位對海外僑民人數的估算各有不同，據五角大廈的「聯邦投票協助專案」（FVAP）計算，截至2022年，居住海外的美國人約有440萬，比2010年增加42%。

昆茲（David Kuenzi）是威斯康辛州投顧公司Creative Planning International的總監，他說這股定居海外風潮最初只在少數退休族群，如今儼然成全民運動，且不再只是富人。

昆茲說：「2015年以前，很少有客戶找我討論退休或移居海外計畫，但現在一堆人這麼做。很多人打電話來時說以前從沒想過要離開美國，但現在只想離開，問該去哪好？」他的公司如今接到許多來自教師、工程師、小企業主等客戶的詢問，這個族群覺得自己的錢在海外能花得更有價值。

Nomad Capitalist的韓德森指出，對許多年輕美國人來說，遠端工作讓他們在退休前就能實現海外生活。

他說：「在新冠疫情期間，人們發現美國並不像原本所想般自由或負擔得起。對有些人而言關鍵在於繳稅，即使在紐約領著中等薪水，稅負仍然沉重。還有些人追求更好的生活，像氣候溫和、更大空間與更低開銷。」

對美國中產階級來說，好消息是移居海外並不如想像中昂貴，也不需與美國斷絕關係。

昆茲說：「人們最常問需要放棄美國公民身分嗎？其實多數情況下移居海外都不涉及護照變更，只要居留許可就夠了。很多人還以為得花50萬美元買黃金簽證，其實對大多數美國人來說，一張退休簽證或依收入核發的居留簽證就能滿足了。」

從葡萄牙到巴拿馬，目前一些國家都以不需巨額投資、只要求穩定收入的居留簽證吸引新居民。

韓德森表示以葡萄牙為例，當地的D7簽證就不需要大額投資，只要證明有穩定收入（年所得約9000到1萬2000美元即可），「那裡非常西化、安全，深受美國退休族與遠端工作者喜愛」。

在巴拿馬，退休簽證（Pensionado Visa）只要求月收入達1000美元即可申請；而墨西哥的臨時居留簽證則可憑每月約4000美元收入或約8萬美元存款取得。

韓德森說：「這些計畫讓你以中等美國薪水在海外過上舒適生活。在像馬來西亞這樣的國家，房地產價格實惠、醫療可靠，同樣的生活水準在美國卻得多花費兩到三倍。」

雖然定居海外也有一些成本與麻煩，像是仍需遵守美國報稅義務，而一些在海外的成本也可能會逐漸累積，但移民或理財顧問指出，生活成本優勢足以抵銷這類麻煩。

昆茲稱這股海外定局潮為「中產階級的地理套利」。對許多人而言，這意味在不增加經濟壓力下提升生活品質，而這種理想如今在美國本土已越來越難實現。

美國公民 簽證 巴拿馬

延伸閱讀

控肉品加工業哄抬牛肉價格 川普要求司法部調查

北韓發表談話譴責美國 警告絕不會迴避威脅

川普控南非白人農民遭迫害 宣布美官員不出席G20

紐約台灣食品展 台商因應關稅與漲價壓力

相關新聞

前AV女優父子通吃！先和男友生2孩後嫁他兒 婚後疑斬首公公

2023年，美國一名男子喬納森（Johnathan Willette）慘遭殺害，被棍棒毆打後斬首，遺體還被潑上化學物質，至今仍未找到消失的頭顱。

6歲男童在校開槍！高層3度無視通報釀悲劇 老師胸部中彈獲賠3億

美國校園槍擊案頻傳，有校外人士闖入學校開槍，也有學生攜槍進校攻擊。2023年，一名6歲男童帶著母親的槍枝前往小學，在課堂中向老師艾比蓋爾（Abigail Zwerner）開槍，子彈射穿艾比蓋爾的左手後鑽入胸口，造成嚴重傷勢，接受多次手術才撿回一命。

紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票

因聯邦政府持續停擺，聯邦航空管理局(FAA)於11月7日宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛...

政府停擺難解 參院民主黨妥協案 共和黨速拒

聯邦政府停擺進入第37天。為打破逾月僵局，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)7日提案建議，將快到期的歐記健...

ICE拘留6.6萬非法移民創新高 川普上任10個月增近70%

聯邦移民及海關執法局(ICE)最新的拘留人數達6.6萬人，創歷史新高，預料隨著總統川普加強打擊非法移民，未來數字會再創紀...

第3所藤校低頭…康乃爾6000萬與川普政府和解 換解凍2.5億經費

康乃爾大學7日宣布以6000萬元和川普政府和解，以便終結政府的違反民權調查，恢復該校的聯邦經費。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。