快訊

婆婆過世…曾馨瑩現身銘馨盃舞蹈賽！「一開口就哽咽」 超正女兒打氣

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

6歲男童在校開槍！高層3度無視通報釀悲劇 老師胸部中彈獲賠3億

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年美國一名6歲男童對老師開槍。示意圖／ingimage
2023年美國一名6歲男童對老師開槍。示意圖／ingimage

美國校園槍擊案頻傳，有校外人士闖入學校開槍，也有學生攜槍進校攻擊。2023年，一名6歲男童帶著母親的槍枝前往小學，在課堂中向老師艾比蓋爾（Abigail Zwerner）開槍，子彈射穿艾比蓋爾的左手後鑽入胸口，造成嚴重傷勢，接受多次手術才撿回一命。

根據《BBC》報導，在槍擊事件之前，學校高層接獲3次不同人報告懷疑男童攜槍，卻都沒有放在心上，以隨便的態度打發，導致這場可能可以避免的悲劇硬生生上演，事發後該高層被解雇、副校長帕克離職。

艾比蓋爾過去曾向帕克提及，該男童情緒暴躁，且揚言要傷害其他同學，但帕克並沒有放在心上，也沒有給予任何回應。艾比蓋爾控訴帕克在事發前45分鐘明明得知槍枝的存在，卻無動於衷、沒有作為，導致她經歷這場悲劇，康復過程艱辛，且至今仍會做惡夢，要求4000萬美元（約新台幣12億）的賠償。

今年11月，陪審團判處帕克須賠償艾比蓋爾1000萬美元（約新台幣3億），除了民事訴訟，帕克還面臨8項重罪指控，最高可判處5年徒刑。

至於男童因犯案時年僅6歲，司法不會對他提起告訴，現在已在其他學校就讀，其母親則因虐待兒童罪和聯邦武器指控，被判處4年徒刑。

槍枝 美國 小學 校園 槍擊 老師

延伸閱讀

老師高鐵上改作業「紅筆刷刷響」2度被要求小聲 網猜：不是覺得吵

特力搶普發金放大絕！你領1萬、特力屋再加碼1萬

買2艘漁船不爽貴了400萬 他討不回登門...近距離開槍殺人判12年

在終點線與麋先生一起搖滾 渣打台北公益馬拉松報名倒數 

相關新聞

川普催促聯合國背書加薩方案 威脅「不照單全收就撒手不管」

美國正敦促聯合國安全理事會通過一項決議，將美國總統川普的加薩和平方案納入國際法，並幾乎不留談判空間。根據一名美國高層官員...

稱川習會「巨大成功」 川普發文批紐時報導唱衰是「假新聞」

美國總統川普7日在真實社群發文，斥責「垮掉的」紐約時報，以及旗下三流記者郭莉莉與皮爾森（David Pierson），「...

6歲男童在校開槍！高層3度無視通報釀悲劇 老師胸部中彈獲賠3億

美國校園槍擊案頻傳，有校外人士闖入學校開槍，也有學生攜槍進校攻擊。2023年，一名6歲男童帶著母親的槍枝前往小學，在課堂中向老師艾比蓋爾（Abigail Zwerner）開槍，子彈射穿艾比蓋爾的左手後鑽入胸口，造成嚴重傷勢，接受多次手術才撿回一命。

7旬翁遭飯店浴缸活活「煮」死！家屬目睹皮膚剝落 全身33%嚴重燙傷亡

美國加州發生駭人奪命意外。為參加孫女畢業典禮的七旬老翁，入住萬豪費爾菲爾德酒店，被家人發現洗澡時在浴缸內昏迷，家人想拉他出浴缸時發現水溫奇高，在拯救過程中老翁的皮膚從身體上剝落，最後全身有超過33%嚴重燙傷死亡。

民主黨地方選舉大勝 裴洛西卻引退

自去年11月川普總統連任以來，民主黨士氣低落，基層民調暴跌，黨內找不到一個全國性領袖，更找不到提振人心的號召，支持者渴望...

美防長宣布改革武器採購、加速對外軍售交付速度

美國國防部長赫塞斯7日宣布針對國防部的軍購做出改革，未來將聚焦在速度和數量之上，加速武器生產和交付的時間；赫塞斯也說，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。