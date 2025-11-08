6歲男童在校開槍！高層3度無視通報釀悲劇 老師胸部中彈獲賠3億
美國校園槍擊案頻傳，有校外人士闖入學校開槍，也有學生攜槍進校攻擊。2023年，一名6歲男童帶著母親的槍枝前往小學，在課堂中向老師艾比蓋爾（Abigail Zwerner）開槍，子彈射穿艾比蓋爾的左手後鑽入胸口，造成嚴重傷勢，接受多次手術才撿回一命。
根據《BBC》報導，在槍擊事件之前，學校高層接獲3次不同人報告懷疑男童攜槍，卻都沒有放在心上，以隨便的態度打發，導致這場可能可以避免的悲劇硬生生上演，事發後該高層被解雇、副校長帕克離職。
艾比蓋爾過去曾向帕克提及，該男童情緒暴躁，且揚言要傷害其他同學，但帕克並沒有放在心上，也沒有給予任何回應。艾比蓋爾控訴帕克在事發前45分鐘明明得知槍枝的存在，卻無動於衷、沒有作為，導致她經歷這場悲劇，康復過程艱辛，且至今仍會做惡夢，要求4000萬美元（約新台幣12億）的賠償。
今年11月，陪審團判處帕克須賠償艾比蓋爾1000萬美元（約新台幣3億），除了民事訴訟，帕克還面臨8項重罪指控，最高可判處5年徒刑。
至於男童因犯案時年僅6歲，司法不會對他提起告訴，現在已在其他學校就讀，其母親則因虐待兒童罪和聯邦武器指控，被判處4年徒刑。
