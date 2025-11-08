紐時：赫格塞斯清洗將領 美軍恐染黨派色彩

美國國防部長赫格塞斯過去9個月已把20多名高階將領開除或調離要職。紐約時報指出，這種對軍中的大規模「清洗」，恐讓軍隊染上政治與黨派，是危險作法。

紐時直言，赫格塞斯（Pete Hegseth）的作法堪稱數十年僅見，且幾乎都沒有具體解釋原因。官員們表示，在諸多個案裡，赫格塞斯的決定甚至與軍方高層的建議背道而馳，然而給建議的軍方高層都曾與被拔官當事人並肩作戰過。

紐時根據與20位現、前任軍方官員的訪談，認為赫格塞斯這種全然不可預測的做法，已在軍方內部造成焦慮與不信任的氛圍，高階軍官們被迫選邊站甚至彼此對立。

曾任福斯新聞（Fox Newd）評論員與國民兵少校的赫格塞斯就任防長後，已開除多位負盛名的軍方高層，包括參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q.Brown Jr.）上將，然而赫格塞斯還陸續針對一批原本極有希望晉升的將官。

官員透露，至少4名晉升被赫格塞斯擋下的將領，原因是他們曾效力於前參謀首長聯席會議密利（MarkA. Milley）麾下，其中一名受累者是少將沃克（JamesPatrick Work），他原本預計出任美軍負責中東的中央司令部副司令。美國總統川普視密利為眼中釘，屢次指對方「沒有忠誠」。

沃克是作戰經驗最豐富的美國陸軍軍官之一，他在川普第一任時率美國、伊拉克聯軍擊敗在摩蘇爾（Mosul）的伊斯蘭國（IS）勢力，立下戰功。陸軍高層研判，可能是沃克曾於2018年擔任密利的執行官，讓赫格塞斯心存芥蒂，使得儘管他有陸軍高層背書，但晉升仍懸而未決，軍中仕途也充滿不確定。

有些高階軍官則因在社群媒體上遭右翼網路意見領袖攻擊，或之前曾公開支持各類多元、平等與共融（DEI）計畫而「變黑」。提倡讓海軍精銳特戰單位「海豹部隊」（Navy SEALs）訓練引入女性教官的海豹部隊指揮官桑茲（Milton Sands）少將，8月被赫格塞斯撤職。

部分軍方高層則是因「忠言逆耳」被整。美軍南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將質疑在加勒比海對毒梟動武的正當性後，赫格塞斯對他態度轉冷。上任未滿一年的霍爾西上月突然宣布辭職，而這司令一職通常任期3年。

曾任國防情報局（DIA）局長、服役35年的空軍情報官克魯斯（Jeffrey A. Kruse）中將，在國防情報局對川普稱「美國6月的空襲已摧毀伊朗核計畫」提出質疑後，被迫離職。

官員們表示，赫格塞斯處置美軍將領之舉，加深外界認為軍中存在「親川派」與「反川派」的印象，令人憂心。

曾服役美國陸軍遊騎兵部隊（Army Ranger）的民主黨科羅拉多州聯邦眾議員柯羅（Jason Crow）說：「這無疑向年輕官兵們傳達一個訊息：政治可以、也應該成為你軍旅生涯的一部分。這是個危險信號。」