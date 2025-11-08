快訊

婆婆過世…曾馨瑩現身銘馨盃舞蹈賽！「一開口就哽咽」 超正女兒打氣

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

控肉品加工業哄抬牛肉價格 川普要求司法部調查

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他已要求司法部調查肉品加工業，查明牛肉價格居高不下的原因。他已因這個議題面臨日益加重的政治壓力。

法新社報導，川普在社群媒體發文指控肉品加工公司「透過非法勾結、操縱價格與炒作價格抬高牛肉成本」。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上承諾：「我們會始終保護我們的美國牧場業者。」他又說，牧場業者因肉品加工公司的行為而遭「錯怪」。

不到半小時後，司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群平台X上回覆：「我們的調查已經展開！」這次調查將由司法部反托拉斯部門主導。

隨著碎牛肉價格在近幾個月首度漲破每磅6美元，加上牛肉供應趨緊導致肉類價格飆升，川普呼籲展開調查。

德州農業局（Texas Farm Bureau）8月指出，美國牛群數量已降至70多年來最低水準，導致國內供應量下滑。

肉品成本上升的原因有很多種，包括乾旱以及墨西哥牛群爆發蟲害導致進口量下降。但這些因素都加重美國家庭面臨的生活成本壓力，被視為是川普所屬共和黨本週在備受矚目的多場選舉中失利的原因之一。

川普今天指責肉品包裝業者「人為地」抬高價格，危及美國糧食安全。

他說，有必要立即採取行動「保護消費者」並「打擊非法壟斷」。川普又說：「我要求司法部迅速採取行動。」

川普 美國

延伸閱讀

MLB／獲川普赦免 大都會隊傳奇史卓貝瑞：讓我徹底解脫

川普催促聯合國背書加薩方案 威脅「不照單全收就撒手不管」

稱川習會「巨大成功」 川普發文批紐時報導唱衰是「假新聞」

川普禁降規Blackwell銷陸

相關新聞

川普催促聯合國背書加薩方案 威脅「不照單全收就撒手不管」

美國正敦促聯合國安全理事會通過一項決議，將美國總統川普的加薩和平方案納入國際法，並幾乎不留談判空間。根據一名美國高層官員...

稱川習會「巨大成功」 川普發文批紐時報導唱衰是「假新聞」

美國總統川普7日在真實社群發文，斥責「垮掉的」紐約時報，以及旗下三流記者郭莉莉與皮爾森（David Pierson），「...

6歲男童在校開槍！高層3度無視通報釀悲劇 老師胸部中彈獲賠3億

美國校園槍擊案頻傳，有校外人士闖入學校開槍，也有學生攜槍進校攻擊。2023年，一名6歲男童帶著母親的槍枝前往小學，在課堂中向老師艾比蓋爾（Abigail Zwerner）開槍，子彈射穿艾比蓋爾的左手後鑽入胸口，造成嚴重傷勢，接受多次手術才撿回一命。

7旬翁遭飯店浴缸活活「煮」死！家屬目睹皮膚剝落 全身33%嚴重燙傷亡

美國加州發生駭人奪命意外。為參加孫女畢業典禮的七旬老翁，入住萬豪費爾菲爾德酒店，被家人發現洗澡時在浴缸內昏迷，家人想拉他出浴缸時發現水溫奇高，在拯救過程中老翁的皮膚從身體上剝落，最後全身有超過33%嚴重燙傷死亡。

美國明州聖保羅市 選出首位苗族女市長賀王高麗

美國明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)4日選出了該市歷史上首位苗族市長，也是首位女性市長賀王高麗(Kaohly Vang...

民主黨地方選舉大勝 裴洛西卻引退

自去年11月川普總統連任以來，民主黨士氣低落，基層民調暴跌，黨內找不到一個全國性領袖，更找不到提振人心的號召，支持者渴望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。