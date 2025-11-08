快訊

出席台積電運動會 黃仁勳喊：輝達永遠的夥伴 一起成長

新版退休金試算 勞工做1動作可讓金額放大1倍

王子、粿粿「疑全裸相擁照」瘋傳！名嘴大膽公開比對：衛浴設備相同

川普催促聯合國背書加薩方案 威脅「不照單全收就撒手不管」

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
以色列暫停對加薩的蹂躪，加薩市一名女童坐在臨時帳棚外的鐵架上。法新社
以色列暫停對加薩的蹂躪，加薩市一名女童坐在臨時帳棚外的鐵架上。法新社

美國正敦促聯合國安全理事會通過一項決議，將美國總統川普加薩和平方案納入國際法，並幾乎不留談判空間。根據一名美國高層官員及多位參與或知情外交人士指出，這項行動意在確保川普版的戰後藍圖獲得國際背書。

川普於9月公布的和平計畫，對於飽受戰火摧毀的加薩未來仍有許多關鍵問題含糊不清。部分有意參與非軍事化、治安維持或重建的國家原希望透過聯合國決議釐清細節，但七名外交官向紐約時報透露，美方向安理會傳達的是「照單全收，不然就撒手不管」的訊息。

他們說，美國駐聯合國大使沃茲（Michael Waltz）告訴安理會成員，若不全面採納川普方案，停火協議可能瓦解、以色列與哈瑪斯的戰爭將重燃。若決議未能通過，以色列是否會重啟對哈瑪斯的軍事行動仍不明朗。

紐約時報取得的10點草案顯示，該決議在部分內容上延伸川普計畫，但仍留下許多模糊空間，包括加薩如何落實非軍事化。草案擬授權設立「和平委員會」（Board of Peace），負責監督加薩直到2027年底；日常治理則交由「由加薩當地具專業能力的巴勒斯坦人組成的技術性、非政治委員會」執行，並請世界銀行設立信託基金以資助重建。

此外，決議草案規劃建立一支「國際穩定部隊」（International Stabilization Force），負責執行加薩去軍事化進程，包括摧毀軍事設施、解除武裝團體。該部隊須與埃及跟以色列合作，訓練並支援巴勒斯坦警察人員、保護平民、維護人道走廊與邊境安全。

部分國家對派兵參與心存疑慮，擔心部隊恐與哈瑪斯直接衝突。分析人士指出，若方案未包含建立巴勒斯坦國的明確途徑，阿拉伯國家也不太可能派兵進駐加薩，這正是以色列政府明確反對的內容。

加薩 軍事 川普 聯合國

延伸閱讀

川普禁降規Blackwell銷陸

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾全看不到

川普砍減肥藥價…藥廠代表在白宮「當場昏倒」 台灣諾和諾德回應

裴洛西宣布退休不選連任 川普：邪惡女退休對國家是好事

相關新聞

川普催促聯合國背書加薩方案 威脅「不照單全收就撒手不管」

美國正敦促聯合國安全理事會通過一項決議，將美國總統川普的加薩和平方案納入國際法，並幾乎不留談判空間。根據一名美國高層官員...

稱川習會「巨大成功」 川普發文批紐時報導唱衰是「假新聞」

美國總統川普7日在真實社群發文，斥責「垮掉的」紐約時報，以及旗下三流記者郭莉莉與皮爾森（David Pierson），「...

7旬翁遭飯店浴缸活活「煮」死！家屬目睹皮膚剝落 全身33%嚴重燙傷亡

美國加州發生駭人奪命意外。為參加孫女畢業典禮的七旬老翁，入住萬豪費爾菲爾德酒店，被家人發現洗澡時在浴缸內昏迷，家人想拉他出浴缸時發現水溫奇高，在拯救過程中老翁的皮膚從身體上剝落，最後全身有超過33%嚴重燙傷死亡。

美防長宣布改革武器採購、加速對外軍售交付速度

美國國防部長赫塞斯7日宣布針對國防部的軍購做出改革，未來將聚焦在速度和數量之上，加速武器生產和交付的時間；赫塞斯也說，國...

美國政府停擺38天僵局未解 民主黨妥協方案遭共和黨回絕

美國聯邦政府停擺已經持續38天，續寫歷史最長紀錄。俗稱「歐記健保」的《可負擔健保法》（ACA）保費補貼始終是爭議核心。彭...

政府癱瘓旅運大亂 全美逾1200航班停飛

美國聯邦政府關門期間空中交通管制員在無薪狀態下持續工作，川普政府下令縮減航班以減輕人力吃緊壓力，導致全美今天超過1200...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。