7旬翁遭飯店浴缸活活「煮」死！家屬目睹皮膚剝落 全身33%嚴重燙傷亡

香港01／ 喬納森
美國一名7旬老翁泡澡時遭活活燙死。示意圖，非事發地點。圖／ingimage
美國加州發生駭人奪命意外。為參加孫女畢業典禮的七旬老翁，入住萬豪費爾菲爾德飯店（Fairfield by Marriott Inn & Suites San Jose Airport），被家人發現洗澡時在浴缸內昏迷，家人想拉他出浴缸時發現水溫奇高，在拯救過程中老翁的皮膚從身體上剝落，最後全身有超過33%嚴重燙傷死亡。家屬認為飯店疏忽而提告追究。

綜合外媒報導，死者為72歲參加過越戰的退伍海軍陸戰隊老兵強森（Terril Johnson），與家人一家7口在今年5月22日，入住位於聖荷西機場的事發飯店，預計之後駕車出席同行孫女的大學畢業典禮。

浴缸內昏迷 家人發現水溫奇高

當時強森的孫兒覺得強森進入浴室太久，入內赫然發現強森已昏迷，半個人浸在浴缸內，其他家人進入浴室試圖將強森救出，卻發現水溫高到「無法在不被燙傷的情況下」，將強森拉出浴缸。

全身有逾33%皮膚遭嚴重燙傷致死

家人在拯救過程看著強森的皮膚從身體上剝落，驗屍報告更指，強森全身有逾33%皮膚遭嚴重燙傷，死因為「頸部、身軀及四肢均嚴重燙傷，併發高血壓」。由於加州法律規定，加州境內的沐浴水溫上限應為攝氏49度，但強森房間的水溫高達約57度，家屬早前指控飯店嚴重疏忽提出訴訟。

