川普控南非白人農民遭迫害 宣布美官員不出席G20

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，由於南非正在發生「人權侵害」情事，美國政府官員將不會出席本月稍晚將在南非舉行的20國集團（G20）峰會。

路透社報導，川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）貼文中寫道：「G20在南非舉行是奇恥大辱。南非白人（Afrikaner，荷蘭、法國和德國移民後裔）正被殺害與屠殺，他們的土地和農場被非法沒收。」

川普聲稱，在這個黑人占多數的國家，南非白人因種族而面臨迫害，但南非政府否認這些指控。

川普說：「只要這些人權侵害情事持續下去，就不會有任何美國政府官員出席。我期待2026年在佛羅里達州邁阿密（Miami）主辦G20！」

川普上個月才剛為美國的難民接收人數設定了歷史新低上限，並表示被接納的難民將主要聚焦於南非白人。

一名知情人士透露，原定出席11月22至23日在約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行的G20世界領袖峰會的副總統范斯（JD Vance），已確定不會赴會。

南非外交部發言人未立即回應置評請求。

川普對南非的國內外政策一直持有異議，從南非的土地政策，到南非指控美國盟友以色列在加薩戰爭中犯下種族滅絕罪的訴訟均有所批評。

美聯社報導，川普政府長期以來指控南非政府縱容少數族裔的南方白人農民遭受迫害與攻擊。川普政府將每年入境美國的難民人數限制在7500人時表示，其中大多數將是在國內面臨歧視和暴力的南非白人。

但南非政府表示，對於這些歧視指控感到驚訝，因為在白人少數統治的種族隔離制度結束30多年後，南非白人的生活水準普遍遠高於黑人居民。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）曾表示，他已告知川普，有關南非白人遭受歧視和迫害的資訊「完全不實」。

美國預計將從南非手中接下G20輪值主席國。

